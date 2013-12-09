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Многоквартирный дом в поселке Раздольное оказался закованным во льдах. Видеорепортаж Всеволода Ставчанского

Они каждый день выходят на лед, но к хоккею или конькобежному спорту никакого отношения не имеют. Жители одного из многоквартирных домов в поселке Раздольное оказались буквально скованы замерзшей водой. Причина образования наледи — грунтовые воды.

С приходом в край сильных морозов день для жильцов дома №315 на улице Лазо начинается с прорыва блокады. Уже на протяжении трех месяцев о «свободном» входе можно только мечтать. Одолеть преграду удается далеко не всегда. И тогда выручают добрососедские отношения и приемы бывалых форточников.

Раньше двухэтажка находилась в ведении близлежащей военной части, после ее дислокации наступила череда коммунальных напастей: перебои с отоплением и электричеством, ледяное озеро вокруг дома.

Вячеслав Вовк, житель п. Раздольное: «Мы-то ладно, прорвемся, а для детей как? Я все время переживаю, когда ночью идет человек, тут же легко можно упасть. А как быть? Я не знаю. Все время думаешь о том, чтобы тут никто не разбился».

Светлана Селецкая, жительница п. Раздольное: «Ребенка просто я боюсь куда-то отпускать. Потому, что такой гололед…»

В администрации Надеждинского района с проблемой, сковавшей дом №315 по улице Лазо знакомы, но на ее решение потребуется некоторое время.

Борис Кузенко, заместитель главы администрации Надеждинского района: «Будут возить грунт, чтобы от дома 315 сделать бруствер, отсыпать и чтобы вода вышла не в дом, а в другое место выходила».

Необходимые работы, к которым почему-то не могли приступить на протяжении почти двух лет, по заверению заместителя главы, планируют завершить уже к концу этой недели. Для этого привлекут спецтехнику из Владивостока. И в скользком деле возможно тогда поставят точку.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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