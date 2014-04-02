Владивостокские школьники узнали секреты современной науки. Видеорепортаж Елены Штылиной
Где зашифрован генетический код и можно ли изменить биологическую программу? Секреты современной науки сегодня узнали юные корреспонденты программы «Детские Вести». Ребята побывали на экскурсии в Тихоокеанском институте биоорганической химии и поучаствовали в необычных мастер-классах.
Как только команда юнкоров переступает порог института ДВО РАН - происходит знакомство с царством молекул и атомов. Путешествие в мир науки начинается с увлекательного эксперимента. Биологи предлагают ребятам определить, насколько активны у них ферменты слюны: от этого зависит предрасположенность к кариесу.
Ускорители химических реакций — в данном случае ферменты слюны, оказывается, не у всех одинаково работают. У кого-то они с легкостью справляются с разложением сахаров. А вот ферменты других людей с этим делом не справляются вовсе. Тогда действие на зубы сладкого может быть разрушительным. Кто же из участников опыта подвержен этому больше - показывает реакция. Чем темнее получился раствор, тем выше опасность кариеса.
Полина Елютина, корреспондент программы «Детские Вести»: «Жидкость прозрачная, это значит, что фермент практически отсутствует, а это значит что угрозы кариеса нет».
София Николаева, корреспондент программы «Детские Вести»: «Мне нужно поменьше есть кариеса...»
Познавательный урок ученые предлагают продолжить десертом. Вот только банан здесь - не лакомство, а настоящий подопытный объект. Из него ребята извлекают молекулу жизни или ДНК. Необычно? Тем не менее такие молекулы есть у каждого живого организма и банан - не исключение.
Василиса Арестова, корреспондент программы «Детские Вести»: «Эта экскурсия мне очень понравилась, я узнала, что такое ферменты, что такое ДНК».
Теперь интересными фактами полны детские головы. И кто знает, возможно, в будущем эти талантливые ребята прочтут все тайны ДНК и смогут дать новые способности живым организмам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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