Разлив топлива с "Еруслана" может нанести серьезный ущерб экологии Амурского залива

Теплоход вмёрзший в лёд Амурского залива "Еруслан" медленно погружается под воду. Судно имеет заметный дифферент на корму. По словам экспертов, после пожара нарушилась герметичность корпуса. Но не исключено, что это результат работы «черных металлистов», которые спилили арматуру систем водоотлива. Одного из любителей легкой наживы съемочная группа программы "Вести: Приморье" застала за незаконным делом.

За ЧП с теплоходом следят экологи края. Известно, что на судне есть топливо. Его разлив может нанести серьезный ущерб животному миру Амурского залива. Оставлять «Еруслан» во льдах и дальше, считают специалисты, нельзя.

Владимир Раков, главный научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН, доктор биологических наук: «Любое количество топлива, если там ведро или бочка топлива, приведет к отрицательным последствиям, если оно попадет в воду, потому что пятно разливается по поверхности, как масло и тонкой пленкой покрывает очень большую акваторию. На юге Амурского залива находится морской заповедник. Сейчас появились бельки у нерпы. И очень сильно могут пострадать птицы. Для биоты морской - для рыб и беспозвоночных, которых вылавливают рыбаки... То есть и мы можем почувствовать этот ущерб на себе».

К слову, ситуацию с "Ерусланом" будут обсуждать сегодня, 5 февраля, на совещании в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]