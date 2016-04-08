Тур де Папенберг – велогонка по замерзшему морю. Название шутливое – остров Папенберга неподалеку от острова Русский, в бухте Новик, близ которого проходят соревнования – цель гонщиков, финишная черта.

По кольцу длина дистанции выходит 20 километров. Но для новичков и сомневающихся есть щадящая трасса – она в 2,5 раза короче.

Соревнование — не только спортивное. Участники могли бы поспорить и за лучшую инженерную разработку.

Например, парный велосипед Виталий сконструировал и смастерил сам. Раму сварил из строительных лесов. Пока один крутит педали, другой отдыхает. Хочется назвать «тандемом», но это неверно.

Виталий Филатов: «Тандем по-французски – «один за одним». А это мы назвали квадропед. Сделали его весной прошлого года».

А это беговел, прикрепленный к взрослому велосипеду. Малыш поедет за папой на буксире. И он уже выучил, как называется эта конструкция.

Смастерил отец, а вот идея принадлежит маме.

Евгения: «Крутое мероприятие, хотели сыну показать, сколько здесь идейных и спортивных людей».

Велосипед – основной транспорт гонки, но конькобежцам тоже предложили поучаствовать. Наталье Стороженко, конечно, отшлифованный лед катков более привычен, но дистанцию, на которой сплошь и рядом бугорки и ямки, готова одолеть.

Наталья Стороженко: «Все в равных условиях. Это же море. И, конечно, с нашей погодой не может быть гладкого льда».

Велосипедисты, чтобы удержаться в седле, специально экипировали свой транспорт – практически у всех шипованная резина.

Ну, а для тех, кто не освоил ни велосипед, ни коньки, есть сани. На самом деле, конечно, всё проще – выезд транспорта на лед запрещен, а вот гужевого транспорта этот запрет не касается. Поэтому на санях будут патрулировать акваторию.

И, конечно, гонка проходит под контролем спасателей.

Победители получат свои награды, но это, скорее, приятное дополнение гонки, чем ее цель. Для 250 участников это в первую очередь яркий спортивный праздник.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]