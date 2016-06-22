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Губернатор Приморья Миклушевский считает, что во Владивостоке скоро появится новый градоначальник

Губернатор Приморья Миклушевский считает, что во Владивостоке скоро появится новый градоначальник

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский предрек скорое появление во Владивостоке нового главы города вместо находящегося под следствием и пока действующего мэра столицы региона Игоря Пушкарева.

"Этот кризис (системы управления) давно уже был в городе, мы видим частенько неубранные после снегопада улицы и гололед, когда люди падают, ноги себе ломают. Я думаю, в самое ближайшее время город приобретет нового градоначальника", - сказал В.Миклушевский в эфире местного телеканала.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", полномочия мэра Владивостока И.Пушкарева, который с июня 2016 года находится под арестом по обвинению в злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе, истекают в 2018 году.

По уставу Владивостока полномочия главы городской администрации могут быть досрочно прекращены "по собственному желанию", после вступления в законную силу в отношении него обвинительного приговора суда, отзыва избирателями и ряда других причин.

Согласно принятому думой Владивостока весной 2016 года положению, главу города определяет конкурсная комиссия. Ее состав формируется на паритетной основе городской Думой и губернатором Приморского края. Конкурс проводится, в том числе, в случае истечения срока полномочий главы Владивостока или досрочного прекращения его полномочий.

Как сообщалось, на прошлой неделе Басманный суд Москвы до 30 мая продлил арест мэру Владивостока И. Пушкареву.

1 июня 2016 года Следственный комитет России сообщил о задержании И.Пушкарева и директора предприятия "Дороги Владивостока" Андрея Лушникова в рамках расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и по ч. 3 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). На следующий день им было предъявлено обвинение.

А.Лушников признал вину и дал изобличающие И.Пушкарева показания. Мэр Владивостока свою вину категорически отрицает, но заявляет о готовности сотрудничать с правоохранительными органами.

Позднее был задержан родной брат главы Владивостока Андрей Пушкарев. Он находится под домашним арестом.

Срок предварительного следствия в отношении трех фигурантов продлен до 31 мая 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 3

  • снумумр / Сегодня, 17:47
    № 3  
     

    наверно кандидатом будет очередной "варяг" из москалей или лиц приближенных к телу губернатора.

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  • Фира / Сегодня, 16:52
    № 2  
     

    И этот шлимазл имеет что-то сказать за Владивосток? Ой вэй, не надо делать смешно моим тапкам! Он как дешовая девка с привоза продал все Приморье!

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  • Человек / Сегодня, 16:41
    № 1  
     

    Национальный рейтинг губернаторов, в котором Миклушевский занял последнее место, предрекает Приморскому краю нового губернатора

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