Арсеньевский «Восток» ставит победную точку в завершившемся сезоне. Приморская ледовая дружина завоевала бронзовые медали в своей группе, тем самым подтвердив высокий уровень мастерства в высшей лиге всероссийских соревнований по хоккею с мячом.

«Кузбасс-2» из Кемерово – соперник арсеньевскому «Востоку» что ни на есть самый близкий. Перед личной встречей они в турнирной таблице - соседи. Значит и по силам они примерно равны. Кто одолеет в этом матче, тому и достанутся бронзовые медали. «Восток», выступая дома, просто морально не мог играть иначе.

Вячеслав Братченко, нападающий команды «Восток» ( г. Арсеньев): «Настрой отличный был. Первый тайм по ветру. Результат сделали 5:1. И во втором была задача удержать счет. Нельзя пропускать, что мы и сделали».

Наставник молодой кемеровской команды Алексей Катьков признает, что его подопечные в силу своего возраста физически хоть и превосходят соперников, но в тактике им еще опыта набираться надо.

Алексей Катьков, главный тренер команды «Кузбасс-2» ( г. Кемерово): «Первый тайм планировали сыграть в откат. К сожалению, у нас это не получилось. Много атак заканчивалось стандартными положениями в наши ворота. И команда воспользовалась этим преимуществом».

Тренер арсеньевских мастеров плетеного мяча Валерий Лежнин всем без исключения игрокам ставит высшую оценку за матч.

Валерий Лежнин, главный тренер команды «Восток» ( г. Арсеньев): «Ребята - молодцы, стараются. Претензий ни к кому нет. Все понимали ответственность, которая лежала перед этим матчем».

На второй день победное шествие «Востока» продолжилось. Сразу два рекорда. Впервые за сезон арсеньевцы громят соперника со счетом 16:4. Лучший нападающий команды Павел Корев забил в одном матче сразу 7 мячей. «Восток» - третий. Такой же, как и в прошлом сезоне. Это называется стабильность.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]