Депутат Думы Владивостока Александр Приходько объявил голодовку(видео)

27 февраля депутат Думы города Владивостока Александр Приходько объявил голодовку: так народный избранник намерен привлечь к себе и своим проектам внимание президента России Владимира Путина.

"С сегодняшнего дня я объявляю голодовку, пока Президент РФ Путин не даст задание разобраться с уголовным делом возбужденным СК РФ против меня (Дело в Артемовском суде ), а также открытое обсуждение моих проектов - по климату, город будущего и чтобы по громким делам народ мог сам судить преступников",-написал народный избранник на своей странице в Фейсбуке.

Александр Приходько хочет, чтобы уголовное дело, которое было заведено на него еще в 2015 году, было, наконец, рассмотрено в суде города Артема.Приходько обвиняется в умышленном причинении легкого вреда здоровью работникам свалки бытовых отходов в Артеме(см.видео1).

Также депутат намерен заинтересовать президента своими социальными проектами. Проекты депутата неоднократно обсуждались на заседаниях Думы, а также на специализированных мероприятиях.

В 2013 году широко освещалась идея Приходько повернуть вспять реку Амур, чтобы «зима во Владивостоке стремилась к нулю». Идею изменить течение реки раскритиковали биологи, метеорологи и экологи. Проект требует огромны вложений, а перед этим – серьезных исследований.(см.видео2)

Еще один масштабный «проект века» Александра Приходько заключался в строительстве дома-города, рассчитанного на 50 тысяч жителей. Его обсуждали в 2015 году, и тогда эксперты тоже не пришли к единому мнению о реализации идеи(ПОДРОБНОСТИ).

Ваше отношение к голодовке Александра Приходько: -депутата довели до крайности,это единственный способ решения проблем -это чистой воды пиар-акция накануне выборов в городскую Думу Владивостока -нет четкого мнения Голосовать Результаты опроса

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]