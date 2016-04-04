Из перенаселенных мегаполисов в глухую тайгу! В национальном парке «Бикин» готовятся начать принимать организованные группы иностранных туристов. Сейчас в заповедной тайге развернулась большая стройка, сотрудники возводят объекты туристической инфраструктуры. А накануне село Красный Яр, где находится головной офис нацпарка, посетили представители крупных китайских турфирм. Чем собираются удивлять гостей из Поднебесной?

Добраться до национального парка «Бикин» непросто. От Красного Яра, где находится его головной офис до контрольно-пропускного пункта самого нацпарка, нужно идти полтора часа на лодке против течения.

- Это, можно сказать, центральный вход в национальный парк «Бикин». Проплыв под мостом, мы уже оказываемся в самом национальном парке.

Сейчас здесь идет большая стройка. За два месяца сотрудники нацпарка с нуля возвели контрольно-пропускной пункт. Уже завершается его отделка.

Наши фамилии тоже, как и положено, внесли в журнал учета посетителей. Только после этого можно законно попасть и передвигаться по территории нацпарка. Мы углубляемся в него еще на несколько десятков километров и оказываемся на кордоне Ульма.

И здесь тоже тишину глухой тайги нарушают звуки бензопилы. Но нет, это не то, что вы подумали. Любое строительство в нацпарке превращается в логистическую спецоперацию. Кругом огромное количество ценных пород деревьев, но трогать их нельзя. Поэтому все материалы в дебри тайги приходится завозить из городов, до которых отсюда сотни километров. И вот в таких непростых условиях сотрудники нацпарка сейчас строят беседку, летнюю кухню и ремонтируют гостевой дом. Все для удобства туристов.

Андрей Загрутдинов, заместитель директора национального парка «Бикин» по охране территории: «Сюда может приехать любой турист, мы не обещаем пятизвездочных отелей здесь, но комфортные условия будут обеспечены».

Впрочем остановиться на Ульме можно уже сейчас, что мы и сделали. Наша съемочная группа, кстати, стала первой, кому удалось забраться в дебри нацпарка и ощутить на себе таежный комфорт.

- На часах почти полночь, и пока гости национального парка «Бикин» могут переночевать вот в таком зимовье. Не люкс, конечно, но это гораздо лучше, а главное — суше, чем палатка.

А утром со свежими силами можно прогуляться на вершину сопки, к ней от кордона ведет пока единственная в нацпарке экотропа. В ближайшее время ее тоже собираются обустроить.

- Длина тропы всего километр, но в жаркий день идти по ней, конечно, не просто, зато потом туриста в награду ждет потрясающий вид на Бикин.

Увидеть все это своими глазами хотят туристы из разных стран. Но пока больше и конкретнее всех Бикином интересуются гости из Китая. Господин Чен Си Минь — директор большого бюро путешествий, приехал оценить туристический потенциал Бикина и теперь уверен: это очень перспективное направление.

Чен Си Минь, директор туристической компании (КНР): «Мы хотим сделать рейс Жаохе—Красный Яр, то есть наши туристы будут приезжать сюда на автобусе, любоваться пейзажами, знакомиться с местными жителями».

Находиться на территории нацпарка можно только в сопровождении его сотрудников. И вот уникальность путешествия на Бикин еще и в том, что проводниками здесь работают в основном местные жители — удэгейские охотники. Андрей Нагорный уже успел поработать гидом для нескольких десятков туристов из Японии, Владивостока, Хабаровска и Москвы. У охотника появились даже постоянные клиенты.

Андрей Нагорный, охотник, специалист национального парка «Бикин»: «У меня есть два туриста, они еще друзей привозят, так вот, мы ездим, они пять ленков поймали, я, да и все, приезжают с женами, покатались, показали природу».

Гидами удэгейские охотники работают абсолютно официально. Ведь почти все они в нацпарке числятся как специалисты. Для них возрастающий туристический поток — еще одна хорошая возможность заработать, которую дает нацпарк.

Алексей Кудрявцев, директор национального парка «Бикин»: «Если мы им будем привозить туристов, они их будут встречать, сопровождать, показывать свою культуру, тем самым у людей будет меньше времени на поиски каких-то других заработков».

Кстати, планируются, что первые группы китайских туристов могут приехать в Красный Яр уже осенью — это на Бикине как раз самое комфортное и красивое время года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]