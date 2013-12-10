Современные методы общения с пациентами и новинки медтехники тестирует вторая поликлиника Уссурийска. После прошедшего тайфуна быстрота и качество обслуживания особо актуальны. Впрочем, персонал старательно внедряет все новое и для того, чтобы облегчить собственный труд. Электронная очередь в регистратуру в уссурийских поликлиниках действует пять лет. Не всё получалось сразу: то подводила техника, то не справлялись люди. Но притерпелись, изучили оборудование.

Александр Чех, начальник структурного подразделения поликлиники №2 Уссурийской центральной горбольницы: «И, как видите, время буквально прошло 3—2 часа с момента открытия поликлиники, и народу практически нет. Облегчилась не только запись пациентов к специалистам, уменьшилось время на получение своей медицинской документации и талона на пациента к врачу. Но у нас есть еще и маленькое «но». Мы практикуем такую форму записи как электронная запись через портал госуслуги. И очень часто, к сожалению, сталкиваемся с тем, что ряд пациентов, которые записываются к тем или иным специалистам заранее. Увы, не приходят в назначенное время».

На этот случай в регистратуре новый тренд — посетителям поликлиники с вечера звонком по телефону напоминают о записи к врачу. И научились максимально сокращать ожидание консультации узких специалистов. Приема онколога и гематолога надо ждать не более 10—14 дней. Остальные врачи доступны через день—два. За экстренной помощью пациент обращается в нулевое окошко. И уже специальный регистратор сопроводит к нужному доктору.

Ирина Петрова, пациентка: «Я вообще с первой поликлиники, мне нравится. Чуть похуже в первой, грубят в регистратуре, бывает зачастую. А врачи хорошие. Заведующая очень хорошая Шахова О.В.»

Иногда, признается Ирина, такие же, как она, пациенты бывают излишне капризны. И грубость регистраторов — лишь ответная реакция. Но чтобы этого не было вовсе, в медицинские инструкции включен пункт об управлении качеством оказания медицинской помощи.

Светлана Петтай, заместитель главного врача Уссурийской центральной городской больницы по лечебной работе: «Мы проводим обучение регистраторов… чтобы не порождать никаких жалоб».

К новому году во второй поликлинике планируют открыть колл-центр для записи пациентов из отдаленных районов Уссурийского городского округа. Готовятся к открытию отдельного помещения для карточек. Грамотная логистика — еще один фактор в помощь пациентам.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]