В Уссурийске внедряют современные методы обслуживания пациентов. Видеорепортаж Светланы Дудик и Юлии Бояшовой
Современные методы общения с пациентами и новинки медтехники тестирует вторая поликлиника Уссурийска. После прошедшего тайфуна быстрота и качество обслуживания особо актуальны. Впрочем, персонал старательно внедряет все новое и для того, чтобы облегчить собственный труд. Электронная очередь в регистратуру в уссурийских поликлиниках действует пять лет. Не всё получалось сразу: то подводила техника, то не справлялись люди. Но притерпелись, изучили оборудование.
Александр Чех, начальник структурного подразделения поликлиники №2 Уссурийской центральной горбольницы: «И, как видите, время буквально прошло 3—2 часа с момента открытия поликлиники, и народу практически нет. Облегчилась не только запись пациентов к специалистам, уменьшилось время на получение своей медицинской документации и талона на пациента к врачу. Но у нас есть еще и маленькое «но». Мы практикуем такую форму записи как электронная запись через портал госуслуги. И очень часто, к сожалению, сталкиваемся с тем, что ряд пациентов, которые записываются к тем или иным специалистам заранее. Увы, не приходят в назначенное время».
На этот случай в регистратуре новый тренд — посетителям поликлиники с вечера звонком по телефону напоминают о записи к врачу. И научились максимально сокращать ожидание консультации узких специалистов. Приема онколога и гематолога надо ждать не более 10—14 дней. Остальные врачи доступны через день—два. За экстренной помощью пациент обращается в нулевое окошко. И уже специальный регистратор сопроводит к нужному доктору.
Ирина Петрова, пациентка: «Я вообще с первой поликлиники, мне нравится. Чуть похуже в первой, грубят в регистратуре, бывает зачастую. А врачи хорошие. Заведующая очень хорошая Шахова О.В.»
Иногда, признается Ирина, такие же, как она, пациенты бывают излишне капризны. И грубость регистраторов — лишь ответная реакция. Но чтобы этого не было вовсе, в медицинские инструкции включен пункт об управлении качеством оказания медицинской помощи.
Светлана Петтай, заместитель главного врача Уссурийской центральной городской больницы по лечебной работе: «Мы проводим обучение регистраторов… чтобы не порождать никаких жалоб».
К новому году во второй поликлинике планируют открыть колл-центр для записи пациентов из отдаленных районов Уссурийского городского округа. Готовятся к открытию отдельного помещения для карточек. Грамотная логистика — еще один фактор в помощь пациентам.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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