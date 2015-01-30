«Сбербанк» приготовил своим клиентам неприятный сюрприз? Видеорепортаж Татьяны Дубко
Пользователи крупнейшего банка России массово жалуются на попытку организации затянуть в долги без предупреждения. Клиенты компании получили анонимные сообщения о превращении дебетовых карт в овердрафтные. Специалисты банка уже прокомментировали ситуацию.
Под громким заголовком «Махинация века» в WhatsApp'е прошла волна горячих рассылок. Тысячи клиентов «Сбербанка» узнали от автора анонимного сообщения, что они стали заемщиками по принуждению. Их карты сменили статус с дебетовой на овердрафтную. В соцсетях мгновенно появились сотни постов с разъяснением: дебетовая карта — ваш личный кошелек без права взять в долг, овердрафт, напротив, позволяет совершать покупки в минус, а значит — заимствовать у банка за последующие проценты.
Однако в банке эту информацию опровергли.
Герман Греф, глава «Сбербанка»: «Это фейк от начала и до конца. Первое: никто ничего не менял в наших электронных каналах, и, в принципе, это изменить нельзя. Овердрафтная карта и дебетовая карта — это два разных продукта».
Специалисты финансово-кредитной организации уверяют: сегодня такого продукта в линейке банка нет, и зарабатывать на мифичном овердрафте никто не собирался. А техническую ошибку — некорректный статус в мобильном приложении, который и подогрел панику среди клиентов, — исправят полностью до конца сентября.
Александр Торбахов, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк»: «Если кто-то хочет удостовериться, может совершить покупку за плату, превышающую сумму остатка на рубль. С банка придет отказ по причине недостаточных средств».
Сотрудники банка поясняют: изменения карты без ведома клиента просто невозможны. Впрочем, ажиотаж вокруг очередного скандального фейка с участием «Сбербанка» некоторые пользователи расценили не более как повод посмеяться. И все же большая часть клиентов серьезно поволновались за свою финансовую безопасность.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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