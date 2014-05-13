Приморец заплатит штраф за небезопасные полеты на гидросамолете

Летом 2016 года приморец организовал платные полеты на гидросамолете «ЧЕ-27» в районе озера п. Ливадия. Он хотел перевезти двоих пассажиров за 4000 рублей. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ДВТП, подсудимый не имел права управления воздушным судном. Кроме того, на борту отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов, акватория озера «Ливадийское» (Ланчасы) не имела специального оборудования для посадки гидросамолета.

Эти действия пресечены сотрудниками полиции после посадки пассажиров на борт.

Приговором Находкинского городского суда Приморского края сельский житель признан виновным в покушении на оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пилоту назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]