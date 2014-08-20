Сергей Дарькин будет выращивать в Приморье женьшень

В селе Староваровка Анучинского района начались работы по подготовке почвы к посадке женьшеня. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ПАО «Тихоокеанская Инвестиционная Группа». Предполагается, что женьшень будет поставляться на фармакологические предприятия России и на экспорт.

Уже в октябре 2017 года первые посадки лекарственного растения будут произведены на площади один гектар. В последующие годы посевы расширятся, а через пять лет достигнут площади 20 гектаров. Первые товарные корни также появятся только через пять лет, таков срок созревания качественного корня женьшеня.

Период окупаемости проекта – 7-10 лет. Специалисты проверили в специализированной лаборатории химические свойства культивированного на приморской земле женьшеня, и результаты показали, что он не уступает зарубежным аналогам и по своим свойствам близок к дикорастущему.

Напомним, в 1961 году в Анучинском районе было основано первое в СССР специализированное хозяйство по выращиванию женьшеня – совхоз «Женьшень». В 2002 году совхоз прекратил свое существование. Сегодня на этих землях снова занимаются разведением редкой культуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]