Уникальную транспортно-технологическую операцию провели специалисты Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами. В Приморье с Камчатки доставили сразу 12 реакторных блоков атомных субмарин, выведенных из состава ВМФ. Как утилизируют корпуса подводных кораблей и где хранят их ядерную «начинку»?

Зона предприятия в бухте Разбойник от посторонних за семью печатями. Таковы требования радиационной безопасности «ДальРАО». Увидеть, как сюда доставляют и готовят к хранению экологически опасные объекты — возможность редкая и выпала лишь нашей съемочной группе. Пройти допуск и досмотр мы успеваем до начала операции. На борту гиганта «Траншельф» — впечатляющая технологическая мощь! Сразу 12 трехотсечных реакторных блоков подводных кораблей, отслуживших свой век на Камчатке.

Александр Диков, заместитель директора ДВЦ «ДальРАО»: «Эта ситуация уникальна тем, что поставить одновременно на транспортное судно 12 таких объектов — редкий случай, и практически в нашей стране этого еще никогда не происходило!»

А век субмарины не долгий: в среднем 25 лет, после чего она отправляется на судоремонтный завод. Там ее разделывают, оставляя от корабля три отсека: реакторный и соседние отсеки-поплавки. Отработанное ядерное топливо извлекают и вывозят на специализированные площадки национального оператора, за пределы Дальнего Востока. В итоге в бухту Разбойник поступают пустые и герметично закрытые конструкции.

- Находиться рядом с таким количеством реакторных блоков весьма некомфортно, но специалисты убеждают, что это совершенно безопасно, ведь ни один из блоков не был в аварийной ситуации.

Однако эти металлические корпуса с наведенной радиацией необходимо надежно изолировать. Блоки попарно транспортируют в пункт временного хранения. Здесь атомное наследие Тихоокеанского флота на плаву будет ожидать своей очереди на реабилитацию.

Константин Сиденко, директор ДВЦ «ДальРАО»: «На сегодняшний день мы имеем возможность очистить Камчатку от твердых радиоактивных отходов, и в этом главная уникальность! И уже здесь, в Приморье, завершать жизненный цикл атомных подводных лодок».

Выглядит эта работа так: трехотсечную махину поднимает из воды плавучий док «Сакура». Затем боковые отсеки отрезают, а реакторный очищают до металла и покрывают защитным составом. И только тогда корпус реактора ставят на береговой площадке под строгий контроль операторов. Ровно через 70 лет, когда процессы распада радиоактивных элементов завершатся, объект окончательно утилизируют.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]