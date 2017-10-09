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В Приморье в результате конфликта сборщиков дикоросов погиб один из шишкарей

В Приморье в результате конфликта сборщиков дикоросов погиб один из шишкарей

Фото: news.vl

8 октября в Чугуевском районе 31-летний мужчина из Уссурийска получил ранение в голову. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на новостной инстаграм паблик news.vl, группа шишкарей направлялась на автомобиле на сбор дикоросов. Им преградили дорогу трое неизвестных мужчина с оружием и сообщили, что в этом месте запрещено осуществлять сбор. Во время словесной перепалки один из «защитников леса» выстрелил в голову шишкарю.
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Молодой мужчина скончался на месте.

Родственники погибшего сообщают, что убийца до сих пор на свободе и скрывается от правосудия. Двое других участников драмы задержаны.

По данным инстаграм паблика newsbox24.tv, по факту инцидента Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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