В водах Приморья обнаружен незваный гость из тропиков. Видеорепортаж Елены Штылиной
В крае завершилась пора массовых отпусков. Многолюдные пляжи южного Приморья сейчас опустели. Однако ученые бьют тревогу: большое количество туристов летом негативно влияет на природу бухты Троицы. В этом году мониторинг состояния морских акваторий в Хасанском районе подтвердил — экологическая безопасность сегодня нужна не только природным объектам, но и самим отдыхающим.
Побережье Хасанского района, бухта Троицы. Здесь по просьбе нашей съемочной группы работают водолазы. В начале лета программа «Вести: Приморье» уже рассказывала об опасной находке, которую ученые обнаружили вблизи поселка Андреевка. «Гриб-убийца» — так окрестили микроорганизм вида гистоплазма, ведь вызываемая им инфекция грозит человеку самым тяжелым исходом. Именно поэтому экологическая обстановка этой акватории снова под нашим контролем.
- Сейчас мы попробуем помочь специалистам, которые должны стоять на страже экологической безопасности и сделаем все по инструкции ученых. Обрабатываем руки спиртовым раствором, чтобы микробы с рук не попали в пробирки, и надеваем перчатки. Затем быстро набираем воду и быстро закрываем пробирку. Эти пробы будут храниться в холодильнике, и уже завтра мы их доставим на исследование в ТИБОХ ДВО РАН.
В Приморье незваного гостя из тропиков микробиологи зарегистрировали впервые, встретив его там, где меньше всего ожидали — в донных осадках одного из живописных мест бухты Троицы. Вот почему водолазы ТИБОХа ДВО РАН в разных ее точках вновь опускаются за грунтом.
- Пока водолазы поднимают образцы грунта, даже сердце замирает от волнения, что же на этот раз смогут обнаружить ученые в пробах? А вдруг с нашей легкой руки теперь они найдут полезную бактерию и, возможно, назовут ее в честь нашей съемочной группы. Например, по фамилии оператора! Как вам бактерия Свистильникова?!
Ну, а если серьезно, бухта Троицы, по мнению ученых, больше других участков тихоокеанского побережья России испытывает рекреационную нагрузку. При отсутствии очистных сооружений все стоки с многочисленных баз отдыха прямиком отправляются в природный резервуар. Так что вода у побережья Андреевки летом напоминает коктейль из продуктов жизнедеятельности человека, в котором можно обнаружить все, что угодно...
Валерий Михайлов, заведующий лаборатории микробиологии ТИБОХ ДВО РАН, член-корреспондент РАН: «Кроме всего прочего, у детей с Андреевки наблюдаются инфекционные заболевания глаз. Они же купаются постоянно в море… Очистные нужно строить, без этого не обойтись!»
В лаборатории микробиологии ТИБОХа — одна из самых больших в стране коллекций микроорганизмов. Каждый год здесь открывают новые морские грибы и бактерии, которые могут быть полезны в медицине и промышленности. Но иногда в пробы морской воды и грунта попадают организмы высокой патогенности, которых ученые идентифицируют и уничтожают. Здесь над фантастическими сюжетами о смертоносных вирусах и бактериях шутить не принято. Ведь ученым лучше других известно: если не остановить губительное воздействие человека на природу, сама природа найдет способ его остановить.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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