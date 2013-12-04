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Во Владивостоке сотрудники ГИБДД в результате погони задержали подозреваемого в убийстве

Во Владивостоке сотрудники ГИБДД в результате погони задержали подозреваемого в убийстве

Фото: vlcrim

В ночь на 19 октября сотрудники ГИБДД несли службу на улице Басаргина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlcrim, инспекторы заметили подозрительный автомобиль и попытались остановить Rumion, но водитель нажал на акселератор и попытался скрыться. Полицейские начали подгоню, легковушка на большой скорости ехала по трассе Патрокл-Седанка, но несмотря на это сотрудники ДПС в районе Седанки задержали скрывавшийся автомобиль. За рулём сидел подросток. 

При осмотре салона стражи порядка увидели, что молодой человек и сидения были испачканы кровью. Водитель Rumion рассказал, что в районе Поспелова у него произошла ссора с малознакомым человеком в этом автомобиле. Подросток выхватил нож и нанес ножевые ранения хозяину машины. После чего злоумышленник выкинул тело потерпевшего из транспортного средства, сел за руль и попытался скрыться, но был поймам сотрудниками ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего установят следователи.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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