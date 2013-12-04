Во Владивостоке сотрудники ГИБДД в результате погони задержали подозреваемого в убийстве
В ночь на 19 октября сотрудники ГИБДД несли службу на улице Басаргина. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на vlcrim, инспекторы заметили подозрительный автомобиль и попытались остановить Rumion, но водитель нажал на акселератор и попытался скрыться. Полицейские начали подгоню, легковушка на большой скорости ехала по трассе Патрокл-Седанка, но несмотря на это сотрудники ДПС в районе Седанки задержали скрывавшийся автомобиль. За рулём сидел подросток.
При осмотре салона стражи порядка увидели, что молодой человек и сидения были испачканы кровью. Водитель Rumion рассказал, что в районе Поспелова у него произошла ссора с малознакомым человеком в этом автомобиле. Подросток выхватил нож и нанес ножевые ранения хозяину машины. После чего злоумышленник выкинул тело потерпевшего из транспортного средства, сел за руль и попытался скрыться, но был поймам сотрудниками ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего установят следователи.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
17.02.2016 Во Владивостоке нетрезвый полицейский на Nissan Sunny пытался скрыться от наряда ГИБДД
-
05.01.2016 Во Владивостоке водитель Mark 2 протаранил два полицейских автомобиля и попытался скрыться
-
19.10.2015 Во Владивостоке нарушителя на мотоцикле задержали со стрельбой
-
25.09.2015 В Приморье полицейские задержали подозреваемых в серии автокраж
-
19.08.2014 В Находке полицейские задержали подозреваемого в совершении автоугона
-
04.12.2013 Во Владивостоке инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя
Добавить комментарий