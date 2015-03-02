Огромные волны и сильнейший ветер стали причиной «крушения» судна Real

В распоряжение редакции «Вестей: Приморье» попали кадры, снятые очевидцем морской аварии, произошедшей с участием грузового судна Real.

Напомним, судно, переправляющее автомобили из Японии в Россию, в ночь на 23 октября налетело на волнорез в районе порта Тояма в Японии. Причиной ЧП стал тайфун Lan, который бушует сейчас на островах. Сильный ветер, достигающий 25 метров в секунду, сорвал судно с якорей.

Как говорит очевидец, волны в море очень высокие, «метров по шесть, просто стены воды».

Сейчас теплоход лежит на камнях, рядом, в море, как становится понятно из видео, плавает пленка мазута. Очевидец предполагает, что это топливо потерпевшего крушение Real.

Построен Real в 1971 году. Судно с портом приписки в Пномпеня, Камбоджа, занимается перевозкой автомобилей из Японии во Владивосток.

Стоит отметить, что это уже не первое происшествие в его службе. Несколько лет назад в 90 милях от Находки во время шторма судно с грузом автомобилей оказалось без хода из-за поломки в машинном отделении.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]