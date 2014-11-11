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Крупная строительная компания попала "в прицел" прокуратуры Владивостока

Крупная строительная компания попала

В ходе проверки соблюдения трудовых прав граждан прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности ООО «Строительная компания «Каньон». Так тридцати двум работникам компании вовремя не выплачивалась зарплата. При увольнении граждан окончательный расчет с 18 работниками организации произведен либо с нарушением срока, либо не производился вовсе. При этом, компенсация за задержку заработной платы и иных выплат работодателем не начислена и не выплачена.

В ходе надзорных мероприятий также выявлены нарушения законодательства и в сфере охраны труда (непроведение инструктажей по охране труда, непринятие мер по проведению специальной оценки условий труда, невыдача установленного количества средств индивидуальной защиты и т.д.).

Как сообщила и.о. заместителя прокурора города Елена Брызгалина, по результатам проверки прокурором города внесено представление об устранении выявленных нарушений трудовых прав работников. Кроме этого, по фактам нарушений в сфере оплаты и охраны труда в отношении виновных лиц компании вынесены постановления по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 1 и 6 ст. 5.27, ч.ч. 1 и 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ, которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Приморском крае.

Результаты рассмотрения актов реагирования и восстановление нарушенных трудовых прав работников находятся на контроле в прокуратуре города.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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