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Сегодня, 12:09
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Из-за нехватки мазута на котельных Дальнегорска снизили температурные параметры

Из-за нехватки мазута на котельных Дальнегорска снизили температурные параметры

Жители Дальнегорская жалуются на холод в квартирах. Данную ситуацию прокомментировал начальник службы ГО и ЧС "Примтеплоэнерго" Александр Николаев:

"В связи с нехваткой топлива было принято решение о снижении параметров на мазутных котельных Дальнегорска до минимальных нормативов в жилых помещениях - не ниже 18 градусов. В некоторых квартирах температура опустилась ниже, поэтому пошли жалобы. Тепловой инспекцией после проверки этих сообщений составлен перечень квартир, отрабатываем эти адреса. Сегодня утром дана команда директору филиала по поднятию параметров до достижения в этих квартирах температуры на ниже 18 градусов.

- Почему не хватило мазута, и как будет решаться эта проблема?

- Это, очевидно, срыв поставок мазута.

- А кто занимается поставками?

- Топливное управление, наверное.

- В социальных учреждениях тоже держится температура на минимальных параметрах?

- Да, тоже 18 градусов.

- Когда эта ситуация может разрешиться?

- Пока ничего конкретного сказать не можем, ситуация действительно напряженная.

- Такие же ухудшения социальные могут наблюдаться в других населенных пунктах края?

- Проблема возникла по Дальнегорску. Остальные - пока вроде нормально. По Дальнегорску произошла просадка, поэтому приняли решение поднять параметры здесь. Если будут жалобы в других населенных пунктах, значит будем тоже поднимать параметры.

- Ситуация с мазутом не критичная, но опасения вызывает. Ну, пока ситуация контролируемая".

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Дарья / Сегодня, 13:55
    № 2  
     

    В Кавалеровском районе та же ситуация! В школах сокращенные занятия, в садах тоже просят детей по возможности оставлять дома. В спальне у детей +13 градусов, в игровой группе +14. В школах аналогично. В квартирах дубак.

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  • qwe / Сегодня, 13:01
    № 1  
     

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    "- Проблема возникла по Дальнегорску. Остальные - пока вроде нормально. По Дальнегорску произошла просадка, поэтому приняли решение поднять параметры здесь. Если будут жалобы в других населенных пунктах, значит будем тоже поднимать параметры."
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    Проблема возникла не только по Дальнегорску и все кроме начальника в курсе.
    Когда ситуация разрешится, он тоже не в курсе.
    Или он пытается соврать.
    Сказал бы честно: "Зима как обычно пришла неожиданно, мы не подготовились, но за то отчитались что подготовились с запасом".

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