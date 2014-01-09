Двое подростков украли копилку фонда помощи бездомным животным в Уссурийске

Копилка одного из фондов помощи бездомным животным был украдена из кафе в Уссурийске.

В одном из кафе Уссурийска подростки украли копилку с деньгами, предназначенными для помощи бездомным животным. Об этом в своем инстаграме nadejdaussur сообщили представители фонда «Надежда». Сотрудники фонда говорят, что оставили незакрепленную копилку всего на две недели и не подозревали, что подобное может произойти. Работники кафе, как только заметили пропажу, вызвали полицию, но, как говорят в фонде, «даже если найдут копилочку, деньги никто не вернет. Вот так вот отвратительно начался у нас Новый год!».

Зоозащитники надеются, что воров найдут и накажут по закону.

Жители и гости Уссурийска обсуждают случившееся, ведь многие сами вносили пожертвования для фонда. Произошедшее получило отклик у посетителей паблика:

voo25rus: «Вчера была там, положила деньги сама и подругу подбила на помощь, оказалось все досталось отморозкам».

ekaterina.knit «Пипец. Надо наверное копилки на цепь садить. До чего докатились».

Elenasemenova1220: «Деньги вам в добро не пойдут».

Bebeka125rus «Достали! Пошли бы лучше работать! Хочется руки оторвать».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]