"Передавайте всем привет. Как-нибудь прорвемся" - последнее видео с судна "Восток"
В интернете опубликовано 24-секундное видео, которое, как утверждается, было получено с борта рыболовецкого судна "Восток" непосредственно перед тем,как с ним была потеряна связь. Мужской голос расказывает, что судно сильно обледенело, многие помещения корабля оказались отрезанными льдом. Моряки пытаются прорваться в Зарубино и передают всем привет.
Напомним, аварийный радиоприбор сработал утром в четверг, 25 января, на рыболовецком судне «Восток». Судно принадлежит ООО «ДВ Флот» города Невельск (Сахалин). На судне находилось 21 человек. ⠀Поиски продолжаются третьи сутки. Найдены два плота с "Востока", людей на них нет.
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В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа «горячей линии» по ходу спасательной операции в Японском море. Номер телефона «горячей линии»: 8 (423) 239-99-99.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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