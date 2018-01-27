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Вчера, 20:54
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"Передавайте всем привет. Как-нибудь прорвемся" - последнее видео с судна "Восток"

В интернете опубликовано 24-секундное видео, которое, как утверждается, было получено с борта рыболовецкого судна "Восток" непосредственно перед тем,как с ним была потеряна связь. Мужской голос расказывает, что судно сильно обледенело, многие помещения корабля оказались отрезанными льдом. Моряки пытаются прорваться в Зарубино и передают всем привет.

Напомним, аварийный радиоприбор сработал утром в четверг, 25 января, на рыболовецком судне «Восток». Судно принадлежит ООО «ДВ Флот» города Невельск (Сахалин). На судне находилось 21 человек. ⠀Поиски продолжаются третьи сутки. Найдены два плота с "Востока", людей на них нет.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа «горячей линии» по ходу спасательной операции в Японском море. Номер телефона «горячей линии»: 8 (423) 239-99-99.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • аноним / Вчера, 22:51
    № 1  
     

    Санин Владимир Маркович повесть "Одержимый", как изучали обледенение судов.

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