Уссурийские фермеры продают китайскую клубнику под видом местной
В Уссурийске после долгого перерыва вновь заработала Ярмарка местных сельхозтоваропроизводителей. Власти решили развернуть базар на улице Октябрьской недалеко от центральной площади. Ярмарка стала предпраздничной. Уссурийцам хотят предоставить возможность купить свежие товары перед трехдневными выходными, которые ждут всех россиян на следующей неделе, сообщает "Вести: Приморье".
Местные производители, похоже, решили удивить посетителей ярмарки разнообразием. Прилавки ломились от свежего мяса, «молочки», колбас и копченостей, солений, замороженных ягод и грибов. Предлагали даже свежую клубнику. Правда, судя по всему, купленную у китайцев на оптовом рынке, поскольку на вопрос местных журналистов о происхождении «краснобокой», «местный фермер» замешкалась и решила выйти из кадра.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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