Во Владивостоке идет строительство центра реабилитации для бездомных собак и кошек. Проектом занимается один из благотворительных фондов. Деньги на это собирали всем миром.

Будущий центр реабилитации для бездомных животных расположился в пригороде Владивостока. На участке в 25 соток уже начали возводить вольеры, благоустраивать территорию. Появились и первые обитатели. Руби и Бумер живут здесь с начала января. Ухаживать за ними помогают волонтеры.

Виктория Крылова, волонтер: «Длительно гуляем, играем, занимаемся, разговариваем с ними даже, пытаемся дрессировать. Ну и животные, конечно, вот эту нашу ласку чувствуют и начинают постепенно раскрываться».

Фонд вот уже несколько лет содержит собак в Артеме, но место переполнено. Бездомные животные попадают сюда регулярно. Именно поэтому зоозащитники взялись за строительство просторного центра реабилитации. Требовалось полтора миллиона рублей. Объявили сбор средств. В итоге люди пожертвовали больше половины нужной суммы, и началось строительство.

Ксения Попова, сотрудник фонда помощи бездомным животным «Умка»: «В данный момент у нас идет проект по сбору средств, называется проект «Теплый дом для барбосов». Собираем мы 650 тысяч, чтобы построить десять вольеров и площадку для дрессуры и выгула собак».

Сотрудники фонда рассчитывают, что в центре реабилитации появится место для содержания полусотни собак и почти 150 кошек. Для этого с наступлением тепла начнется активное строительство двухэтажного дома. Кроме того, здесь планируют разместить ветеринарный кабинет. На сегодня официально во Владивостоке никто не занимается отловом и передержкой бродячих животных.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]