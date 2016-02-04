Житель поселка Кавалерово решил взять дальневосточный гектар для обучения всех желающих коневодству и проведения медицинской реабилитации. Под наблюдением врачей дети с диагнозом ДЦП снимают стресс и тренируют нагрузку на все мышцы тела в компании Шайтана и Звездочки.

Он 14 лет занимался автобусным бизнесом во Владивостоке, но бросил всё и уехал в Кавалерово, чтобы начать с ноля. Взял участок на окраине поселка и построил небольшой хуторок. Так и назвал свою мини-ферму. Сейчас оформляет заявку на дальневосточный гектар.

Владимир Прасов, фермер, житель п. Кавалерово: «Я хочу осуществить мечту, чтобы детям здесь было чем заняться. Шайтан мне обошелся в 160 тысяч. Лошади все подготовленные к развитию детишек. Мы сейчас в очень больших долгах».

Чтобы рассчитаться с долгами, Владимир и его помощники катают на лошадях всех желающих. А еще — фотосессия с разной живностью. Гуси, кролики, индюки. Но сегодня на экскурсии дети из местного интерната. Для них все бесплатно.

Ирина Лисняк, учитель начальных классов школы-интерната п. Кавалерово: «Мы впервые приехали, у нас дети с трудной судьбой, а лошади — самые чувствительные животные. Я думаю, это повлияет на отношения между детьми».

Аня Алиферович, воспитанница школы-интерната п. Кавалерово: «Их нельзя бояться, они это чувствуют. На Шайтане каталась, понравилась».

По четвергам также бесплатно здесь проводят иппотерапию для детей с диагнозом ДЦП. Верховая езда помогает им поддерживать физическую форму и дает нагрузку на мышцы. В этом деле задействуют коня вороного окраса по кличке Шайтан.

После оформления всех необходимых документов на своем гектаре Владимир собирается построить небольшой ипподром и получить разрешение на обустройство съезда с гострассы. А если все получится, то и заняться драйвингом — такой вид конных туров на цыганских бричках. Для Приморья это будет в новинку. Надо только грант получить.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]