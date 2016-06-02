Осетров стоимостью 22,5 млн рублей изъяли в порту Владивосток

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю обнаружили и изъяли в порту Владивосток порядка 23 тонн рыб осетровых пород, незаконно ввезенных в Россию.

Крупная партия осетровых рыб, ввезенная в Россию под видом сырья для промышленной переработки, предназначалась для отправки в Москву с целью дальнейшей реализации на внутреннем рынке в центральных регионах России. Не исключено, что конечным пунктом ее назначения могли стать крупные рестораны столицы, где гурманам предлагают различные рыбные деликатесы. Рыночная стоимость всей партии составляет свыше 22,5 миллионов рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-группу Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]