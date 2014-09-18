В Уссурийске инспектор ГИБДД дал "прикурить" блондинке за рулем

В Уссурийске очевидцы сняли на мобильник, как инспектор ГИБДД помогал блондинке-водителю поменять колесо. Неприятность с автомашиной произошла в центре города, на глазах десятков прохожих и водителей. Но на помощь к растерянной даме поспешил лишь инспектор ДПС Андрей Андреев. Он в два счета поменял поврежденное колесо и помог зарядить аккумулятор, и женщина смогла продолжить путь.

Как рассказали «Вестям: Приморье» в отделе по пропаганде ОМВД ГИБДД по г. Уссурийску, инспектор Андреев служит в полиции всего три года, но за это время уже не первый раз приходит на выручку водителям, оказавшимся на дороге в непростой ситуации. Часто добрый полицейский помогает вызвать эвакуатор, выталкивает застрявшую в канаве машину или просто "дает прикурить" заглохшему транспорту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]