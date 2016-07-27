Стройка длиною в полторы сотни километров разворачивается на юге Приморья. Абсолютно новая трасса Владивосток—Находка сократит расстояние и время в пути. Она станет единственной, которая пойдет в объезд всех населенных пунктов. После саммита АТЭС 2012 года это крупнейший строительный объект края. Сотни единиц техники и труд дорожников в буквальном смысле сворачивают горы. Наша съемочная группа лично убедилась в этом.

Ринат Девятьяров, старший производитель работ ООО «Трансстроймеханизация»: «Мы на 95-м пикете находимся этой трассы. Здесь выемка объемом 700 тысяч кубов разрабатывается, с транспортировкой в насыпи. Данная выемка — ничего сложного в ней нет — для нас нет ничего сложного, особенно когда техника есть».

А техники здесь достаточно. Объект более чем серьезный. Об этой дороге приморцы мечтали уже давно, и требования к ней предъявляются особые. Четырехполосная, цементобетонная магистраль с расчетной скоростью 110 километров в час. Немаловажный фактор для грузоперевозчиков — допустимая нагрузка на ось до 12 тонн. На такой стройке века работают специалисты самого высокого класса.

Ринат Девятьяров, старший производитель работ ООО «Трансстроймеханизация»: «Я строил трассу на Пограничный, трассу АТЭС, дорогу на Хабаровск строил».

Распоряжением Правительства Российской Федерации генеральным подрядчиком большой стройки назначена компания «Трансстроймеханизация», входящая в группу компаний «Мостотрест». Ведущее направление ее деятельности — строительно-монтажные работы на объектах государственного и стратегического для страны значения.

На ее счету более ста крупнейших объектов в России. Два десятка аэропортов, в том числе Шереметьево, Домодедово, Внуково и наш, владивостокский. Нефтепорт Козьмино, трубопровод Восточная Сибирь—Тихий океан, железнодорожные линии и сотни километров федеральных трасс. Это лидер дорожной отрасли страны — трассы Москва—Петербург, Москва—Волоколамск—Латвия, Чита—Хабаровск, Москва—Новороссийск. Одиннадцать тысяч человек и четырнадцать тысяч единиц техники поднимают экономику регионов страны.

Думпер — по-русски — сочлененный самосвал — легко и просто везет на себе 30 тонн скального грунта. Сопку в 70 метров высоты всего за месяц взяли и перевезли. Строительство второго участка трассы Владивосток—Находка—порт Восточный идет полным ходом. Старт под Артемом. Здесь строится новая развязка.

Иван Мельников, руководитель проекта строительства автотрассы «Владивосток—Порт Восточный» ООО «Трансстроймеханизация»: «Основное направление, пойдет через реку Артемовка и дальше, низководной эстакадой вдоль побережья и выходим к бухте Суходол и в обход Речицы выходим на Царевку. С данного участка, если по существующей дороге, до Царевки 53 км, а по нашей — 20».

Итого, только до Большого Камня дорога станет короче на 30 километров. Транспорт пойдет вдоль Уссурийского залива. Штыково, Шкотово и Смоляниново остаются в стороне. Участок вдоль бухты Муравьиная пройдет по эстакаде.

Наш джип пробирается по заросшей долине между Шкотово и Уссурийским заливом. Местность здесь заболоченная, две реки и множество проток. В дождливый период вода как зеркало стоит. Но именно здесь самый короткий маршрут до Находки. Строителям приходится вести борьбу с природой. Причем вполне успешно.

Владимир Клюев, начальник строительного участка ООО «Трансстроймеханизация»: «Сейчас здесь устройство буронабивных столбов моста. Также в данный момент идет заливка и погружение каркаса. Данный участок проходит пот болотистой местности. Здесь толщина залегания илов текущих до 8 метров. Данный участок тяжелый, в летний период попасть на данное болото любой строительной технике довольно сложно. Поэтому применяются такие конструктивы — забивные сваи, решетки. Чтобы транспорт мог двигаться. Работы на данном участке круглые сутки. День и ночь. По плану до весны мы должны устроить технологический слой, чтобы в дальнейшем транспорт мог тут работать».

Двухосная полимерная георешетка. Благодаря ей распределяется нагрузка насыпного скального грунта, дорога не поплывет. Технология — из Германии, материалы — отечественные.

Игорь Швец, производитель работ строительного участка ООО «Трансстроймеханизация»: «Это геотехническая решетка полимерная. Для создания грунтовой обоймы на слабонесущих грунтах. В два яруса укладываем. Первый ярус намного шире, чтобы площадь опирания была значительно больше. Я читал, что на ДВЖД применялся такой метод, они стабилизировали слабое основание, и дорога стоит. Я ВСТО строил, электрификацию Транссиба. А начинал в '97 году на практике в дорожно-строительном предприятии. Я наш, приморский».

Стройка такой дороги века — лишь часть глобального развития транспортной инфраструктуры России на Дальнем Востоке. Кроме того, вновь заработает Северный морской путь, возрастут возможности Транссиба.

Владимир Путин, президент Российской Федерации (фрагмент из послания): «За шесть лет в полтора раза, до 180 миллионов тонн, вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Контейнеры будут доставляться от Владивостока до западной границы России за семь дней. Это один из инфраструктурных проектов, который будет давать быструю экономическую отдачу».

Кстати, экономический эффект от новой дороги уже есть. Первый участок трассы сдали еще в августе 2016-го. Четыре полосы из долговечного цементобетона идут в обход Артема до Международного аэропорта «Кневичи». 13,5 километров современной трассы. Грузовой транспорт, идущий из Находки, теперь не заезжает в Артем, не создает там пробки и не убивает единственную автомагистраль этого приморского города. Кстати, южнее Артема должна появиться еще одна дорога-дублер, которая очень нужна всем автомобилистам Владивостока — у приморской столицы появятся четвертые дорожные ворота. Прямо сейчас вернемся к месту старта, под Владивосток, на первую транспортную развязку.

Иван Мельников, руководитель проекта строительства автотрассы «Владивосток—Порт Восточный» ООО «Трансстроймеханизация»: «Эта же развязка развязывает направление проектированное, которое пойдет в обход Артема к поселку Трудовое, где старое КП. 14 километров это. Первый этап автодороги уже прошел госэкспертизу, есть проектная документация».

А пока здесь полным ходом идет строительство будущей авторазвязки. Если в небо подняться, похоже на клевер.

Роман Савва, начальник строительного участка ООО «Трансстроймеханизация»: «На данный момент здесь идет бетонирование, грубо говоря, конструктивные элементы. Наши все люди, приморские работают, бетонщики, арматурщики и плотники. Универсалы у нас все. Идем в графике, работаем. У нас работа с утра до вечера. Нормально работается, интересно и хорошо. Массу строил всего. И нефтяные платформы, и саммит, и дома строили. Мостов много построили, мы динамично развиваемся. На самом деле, это просто приятно: знать, что это сделал ты сам. Работа приятная ведь, созидательная».

Константин Доценко, монтажник: «Наверное, за хорошую работу. Много чего строил: причалы, дома. Бетонные работы. Снеговая Падь, Русский остров, Сахалин-2 — оба проекта, нефтяные платформы строил. На Камчатке работали. Да, послужной список зашкаливает, это только часть. Стараемся, чтобы было хорошо».

Чтобы было хорошо стараться надо не только рабочим. Большой стройке серьезная подпитка нужна, в буквальном смысле. Вдоль маршрута столовые стоят.

Лариса Огурцова, повар ООО «Трансстроймеханизация»: «Чуть больше 1000 людей у нас за сутки. Как специалисту это не тяжело накормить. У нас две смены тут. Одна с четырех утра до четырех дня и другая с с двух дня до двух ночи. Мы кормим ребят и ночью, ночной обед. Потому что люди работают на трассе и день и ночь. Я работала в таких объектах и я примерно лет 7 вахтовым методом по похожим стройкам. Они становятся уже хорошими знакомыми. Очень приятно их уже видеть, они твои земляки. Больше всего строители дорог любят всегда мясо и картошку. Может быть, такой российский менталитет, который без картошки никуда».

Движение по второму участку магистрали должны открыть в 2020-м году. Кстати, жители Смоляниново и Шкотово в стороне не останутся. С новой трассой их объединит огромная эстакада на железной дорогой. Стройка в самом разгаре.

Работы предстоит еще много. После сдачи второго участка строителей ждет третий — самый сложный. Еще 100 километров новой трассы от Царевки, в обход Фокино. Еще не одну сопку придется перенести, построить девять эстакад, три десятка мостов и два тоннеля — и здравствуй, Находка!

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]