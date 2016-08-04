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В окрестностях Уссурийска образовалось озеро из канализационных вод (видео)

В окрестностях села Воздвиженка, под Уссурийском, появилось искусственное озеро. Канализационные сети дают течь и зловонное содержимое из коллектора вырвалось наружу, затопив значительную площадь.

По словам очевидцев, которые прислали «Вестям: Приморье» это видео, озеро из точных вод с наступлением положительных температур растет на глазах, распространяя зловонный запах. Судя по всему озера из отходов жизнедеятельности людей не скоро исчезнем с местного пейзажа.

Как удалось выяснить «Вестям: Приморье», сети, дающие течь, обслуживаются управляющей компанией, офис которой находятся за пределами Приморья, и являются наследием скандально известной компании «Славянка», которая когда-то обслуживала все военные городки в стране.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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