СМИ назвали имя автора фейков про трагедию в Кемерово ( видео)

В интернете появился видеоролик (см. видео), в котором называется фамилия человека, который распространил фейковую информацию о количестве жертв при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Соцсети Владивостока живо откликнулись на это видео. Большинство считает, что авторов таких фейков надо привлекать к уголовной ответственности:

belova_lady_lash Взболомутили всю страну🤨 моральные уроды, кто так делает

dpskontrol_125rus@belova_lady_lash вот за это надо реальные большие сроки давать,чтоб неповадно было

pogoda_25_region Даже не удивлен, в принципе так и думал что всё фейки это. Черти их делают, люди которые из распространяют тоже большим умом не наделены.

zefir4ik_keydi Ну вольнов как обычно, ниче нового, но люди и без пранкеров сами готовы надумать себе лишнего.

musikirill👍👍👍👍 наша проблема в том что люди как бараны подхватят фейк и понесут его в массы! Остановитесь! Вспомните что мы одна страна! Что ж вы друг на друга бросаетесь чуть что? Повторяю особенно мужчины должны держать в таких ситуациях голову холодной!

alisa2777980 Спасибо что разместили это ролик а то просто кошмар какой то про 300 трупов. Если это было бы так родители в первую очередь дали бы знать всем об этом. Спасибо!

tata125rusТвари, за счет чужого горя начинаю смуту наводить. Всем сейчас и так не легко, все в трауре, мы все переживаем эту боль. Народ уже не верит никому и ничему...

vika_olekh Твари. В первый день, как узнала об этой страшной трагедии , тоже поверила в эти страшные цифры, потом остыла и включила мозг. Люди -не щепки, которые можно свалить в мешки и спрятать . Такое количество невозможно утаить . А сволочи, которые попытались в такой страшный момент для всей страны внести эту всю смуту, вселить в людей ненависть, просто бездушные существа.

pizdec_25 Эта дичь бандеровская

geoland.shop1 Он это сделал утырок СПЕЦИАЛЬНО.. Месть, месть за Украину. На своем канале он сказал почему так постул, и будет продолжать так делать КАЖДЫЙ РАЗ. Слов нет сцука...

lyoha_samogonshik таких тварей не иначе как биомусор неназвать

anny__kovalev_a_vl Вот кого надо сажать!

_______yana__________ Как легко раскачать и накрутить толпу. А ведь все верят, принимают за истину слова знакомой знакомой медсестры или пожарника. Да что уж там? Я сама такая 🤷🏼‍♀️

tarnarutskaya90 Админов пабликов, которые распространяли не проверенную информацию, тоже надо привлекать к ответственности, некоторые откровенно подстрекали своими Пы.Сы.

alex_gets Невозможно заткнуть рот родственникам 300-400 погибших. И они бы давно уже трубили бы об этом на каждом углу. А где они??? Где??? Научитесь смотреть дальше своего носа и не верить тому чего вы своими глазами не видели и не знаете. Обновление 13.23. Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко, СК вышел на след иностранного пранкера, который распространял ложную информацию о числе погибших при пожаре в Кемерово. По ее словам, некто Евгений Вольнов (на фото) звонил в медицинские учреждения и органы власти для "дестабилизации ситуации в регионе". "Он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших", — отметила она, добавив, что действиям телефонного хулигана дадут "соответствующую правовую оценку". Ранее СМИ сообщили, что в кемеровские больницы и морги звонил пранкер с Украины. В одном из роликов, опубликованных в YouTube, он, представившись сотрудником МЧС, просит медиков предоставить "300 мест для погибших". Во вторник собравшиеся на митинг в центре Кемерово потребовали озвучить настоящее число жертв трагедии в "Зимней вишне". В ответ на это мэр города Илья Середюк и около 15 человек из инициативной группы направились в морг, чтобы сверить списки поступивших тел. Позднее активисты сообщили, что проверили все помещения и не обнаружили погибших, которые бы не вошли в ранее опубликованные властями перечни. По информации СК, жертвами трагедии в Кемерово стали 64 человека, среди них более 40 детей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]