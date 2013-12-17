Эксперты рассказали, кто выиграет от отмены пошлины в 3000 евро на «конструкторы»

Сообщение о то, что в России вступили в силу новые ставки ввозных пошлин на кузова транспортных средств вызвало нездоровый ажиотаж в автомобильных кругах Владивостока. Многие восприняли это решение, как "реабилитацию" "конструкторов". Сообщалось, что ранее пошлина составляла «15%, но не менее 2907 евро», сейчас приписку про евро убрали — осталось только 15%. По оценкам экспертов, теперь можно относительно недорого ввозить автомобиль по запчастям, не распиливая кузов. Размер пошлины при ввозе разобранного б/у авто из Японии составит порядка 60 тысяч рублей.



Однако, при этом забывают главное - поставить «конструктор» на учет через замену агрегатов в ПТС нельзя — это запрещено правилами регистрации ГИБДД с 2017 года.

"Если вы ввозите в РФ автомобиль как «конструктор», вы ввозите запчасти. Выезжать на запасных частях на дороги общего пользования нельзя — это преступление. Если вы решите изменить заводскую маркировку, установить на собранный «конструктор» подложные гос.номера — все это тоже преступление. ПТС на запчасти не выдают.

Таким образом, любая попытка использовать собранный «конструктор» как полноценное транспортное средство на дорогах России — это преступление.

Исключение из всех криминальных схем использования «конструктора» — это замена кузова на рамных внедорожниках с подходящими документами. Для этой схемы у вас во владении должен быть рамный внедорожник, у которого в ПТС не будет указан номер кузова. Желательно, чтобы в ПТС также стояла отметка, что дублирующая табличка (шильдик) отсутствует. Тогда вы можете привезти себе аналогичный автомобиль в виде «конструктора» и установить кузов (демонтировав шильдик), силовые агрегаты и все, что захочется, на раму вашего авто. То есть вы практически полностью обновите подержанными запчастями свой внедорожник.

Все остальное — преступление", - сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на автомобильный портал Drom.ru.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]