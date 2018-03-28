В небо Владивостока взлетели тысячи белых шаров (фоторепортаж)

Жители Владивостока собираются на акцию памяти жертв пожара в Кемерово. В эти минуты в небо Владивостока взлетели тысячи белых шаров.

КЕМЕРОВО, Приморье,Уссурийск,Находка,скорбит с вами.(Авт.Андрюшина- Ушанова М.В.)



Детские души

Поднялись над небом.

В дыме кромешном

Метались они .

Паника в зале ,

Захлопнуты двери.

Больше не видеть им

Мамы , семьи .



Больше не слышать ,

Не обниматься.

Больше не плакать

И не смеяться .



Черное небо .

Черные лица .

Кемеров плачет ,

Ад уже снится.



Горе и слезы ,

Страна в сердце с вами.

Ангелы в небе ,

Прощаются с нами.

25.03.2018.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) 28 Мар 2018 в 1:03 PDT

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]