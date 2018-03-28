В небо Владивостока взлетели тысячи белых шаров (фоторепортаж)
Жители Владивостока собираются на акцию памяти жертв пожара в Кемерово. В эти минуты в небо Владивостока взлетели тысячи белых шаров.
КЕМЕРОВО, Приморье,Уссурийск,Находка,скорбит с вами.(Авт.Андрюшина- Ушанова М.В.)
Детские души
Поднялись над небом.
В дыме кромешном
Метались они .
Паника в зале ,
Захлопнуты двери.
Больше не видеть им
Мамы , семьи .
Больше не слышать ,
Не обниматься.
Больше не плакать
И не смеяться .
Черное небо .
Черные лица .
Кемеров плачет ,
Ад уже снится.
Горе и слезы ,
Страна в сердце с вами.
Ангелы в небе ,
Прощаются с нами.
25.03.2018.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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