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В небо Владивостока взлетели тысячи белых шаров (фоторепортаж)

В небо Владивостока взлетели тысячи белых шаров (фоторепортаж)

Жители Владивостока собираются на акцию памяти жертв пожара в Кемерово. В эти минуты в небо Владивостока взлетели тысячи белых шаров.

КЕМЕРОВО, Приморье,Уссурийск,Находка,скорбит с вами.(Авт.Андрюшина- Ушанова М.В.)

Детские души
Поднялись над небом.
В дыме кромешном
Метались они .
Паника в зале ,
Захлопнуты двери.
Больше не видеть им
Мамы , семьи .

Больше не слышать ,
Не обниматься.
Больше не плакать
И не смеяться .

Черное небо .
Черные лица .
Кемеров плачет ,
Ад  уже снится.

Горе и слезы ,
Страна в сердце с вами.
Ангелы в небе ,
Прощаются с нами.
25.03.2018.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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