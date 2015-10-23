Приморцы вынуждены ночевать на улице ради льготного перелета. В крае началась продажа субсидируемых билетов. Офисы аваперевозчиков охватил небывалый ажиотаж, компании не справляются с очередями. Как выкупить бронь в эконом-класс со скидкой и не пострадать, выясняла наша съемочная группа

Единственный во Владивостоке офис Аэрофлота штурмуют пассажиры. Утренняя очередь за льготными билетами превращается в давку. И только к середине дня приобретает цивилизованный вид. Желающие слетать за половину стоимости круглосуточно ведут списки. Очередь расписана до следующего дня

Александр Царев (житель Владивостока): "На завтра получится взять? Не знаю. Какой я там/? 459-ый. Да вы че!Емое весь рабочий процесс придется бросить и сюда идти"

И даже заблаговременная бронь по телефону не дает гарантии на выкуп. Ее срок -3 дня. И всего 3 специалиста на сотни потенциальных пассажиров



-Сколько талонов в день?

-100

-Чтобы воспользоваться этим законным правом, нужно ночь не спать. И не факт, что ты возьмешь этот билет. Это мясорубка какая-то

Ажиотаж из-за страха не успеть купить льготный билет. Их число зависит от пределов госфинансирования. Авиаперевозчики уверяют, в этом году квоту увеличили.



Мария Мухина (представитель пресс-службы ПАО «Аэрофлот»): "Любой перевозчик должен предоставить до 30% льготных мест с каждого рейса. В прошлом году квота была 60 мест. А в этом, если посчитать, 324 места в самолете — то 97 мест по льготам"

В очередях сидят с 6 утра. К средине рабочего дня обработано лишь 47 талонов. Кто-то даже успевает вздремнуть. Купить эконом-класс со скидкой, но без суеты, можно и в агентствах. Правда, придется заплатить комиссионные. На это готовы не все. Впрочем, чем ближе к кассе, тем ниже градус недовольства.

Виктор Пастухов (житель Владивостока): "Наследие Советского Союза: что такое очереди знаем и как сохранить мир, тоже. И как? Передавать очередь. Это же неправильно? Ну а что делать?"

В этом году список субсидируемых авиа/маршрутов вырос. Добавлены новые направления. По опыту прошлого года, авапервозчики уверены, ажиотаж спадет через две недели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]