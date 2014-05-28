В России будут резко ужесточены наказания в очень чувствительной сфере

Государственная Дума в первом чтении приняла закон, ужесточающий ответственность за нарушения 44-го Федерального Закона, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт http://fppk.org.



Лишение свободы до 12 лет в Госдуме считают адекватным за нарушение 44-го Федерального Закона. Депутаты планируют криминализировать действия не должностных лиц, которые по статистике совершают большинство нарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. Между тем, максимум, чем рисковали они до сих пор – административный штраф, часто меньше 50 тыс.руб. Позицию Комитета по государственному строительству и законодательству на пленарном заседании представил коллегам-депутатам в четверг первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, депутат от Приморья Виктор Пинский.



«Сегодня мы принимаем в первом чтении закон, который внес президент. Он вводит уголовную ответственность за нарушение 44 федерального закона для лиц, не являющихся должностными. Это работники контрактной службы, контрактные управляющие, члены комиссий по осуществлению закупок, лица, которые производят приемку товаров, выполненных работ, оказанных услуг. Практика показала, что именно они совершают большинство правонарушений в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд. До сих пор, максимум, чем они рисковали – административный штраф. Часто – до 50 тысяч рублей. Это ничто по сравнению с ущербом, который наносят эти люди. Более того, мы считаем, что нарушение 44 федерального закона – это действия, которые представляют собой повышенную общественную опасность. В рамках этого закона осуществляются, например, госзакупки для обеспечения таких важных и стратегических задач, как обороноспособность и безопасность государства. Для нас совершенно понятно, что только криминализация таких нарушений позволит эффективно противостоять коррупции в данной сфере. Поэтому мы предлагаем до семи лет лишения свободы для таких лиц за нарушения федерального закона, если ущерб государству превысил 2 млн 250 тыс. рублей. За подкуп лиц, работающих в сфере госзакупок максимальное наказание составит лишение свободы до восьми лет со штрафом до 40-кратной суммы подкупа. Получение незаконного вознаграждения за совершение действий или бездействия в интересах дающего или иных лиц мы предлагаем также наказывать лишением свободы до двенадцати лет со штрафом до 50-кратной суммы подкупа», - сказал Виктор Пинский.



Чтоб это стало возможным законопроект предлагает ввести две новых нормы в главу 22 Уголовного кодекса - Преступления в сфере экономической деятельности - это статьи 200.4 и 200.5, а также скорректировать статью 304 УК - Провокация взятки либо коммерческого подкупа.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]