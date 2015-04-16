Роснефть прокомментировала информацию СМИ об огромных хищениях на судоверфи «Звезда»
Хищения при строительстве судоверфи «Звезда» были выявлены следствием до вступления консорциума с участием «Роснефти» в капитал строителя – «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу нефтянной компании.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выявили хищения при строительстве «Звезды» на сумму не менее 7,5 млрд руб. Один из ключевых фигурантов дела – бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот (на фото 2), который скрывается в США.
Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ".
Расследование началось с возбуждения в октябре 2013 г. уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается всё это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности «Роснефти», указывается в пресс-релизе компании "Роснефть". В документе особо подчеркивается, что «Звезда» признана потерпевшей стороной и «успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды». В частности, сегодня суд удовлетворил один из исков против участников преступной группы по возвращению части похищенных средств, отмечает «Роснефть».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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