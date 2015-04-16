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Роснефть прокомментировала информацию СМИ об огромных хищениях на судоверфи «Звезда»

Роснефть прокомментировала информацию СМИ об огромных хищениях на судоверфи «Звезда»

Хищения при строительстве судоверфи «Звезда» были выявлены следствием до вступления консорциума с участием «Роснефти» в капитал строителя – «Дальневосточного центра судостроения и судоремонта», сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу нефтянной компании.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы выявили хищения при строительстве «Звезды» на сумму не менее 7,5 млрд руб. Один из ключевых фигурантов дела – бывший гендиректор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС) Игорь Борбот (на фото 2), который скрывается в США.
Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО «Дальневосточный завод "Звезда"» в строительство верфи "Звезда-ДСМЕ".

Расследование началось с возбуждения в октябре 2013 г. уголовного дела по факту завышения стоимости ремонта боевых кораблей и продолжается всё это время при активном участии менеджмента судостроительного комплекса и службы безопасности «Роснефти», указывается в пресс-релизе компании "Роснефть". В документе особо подчеркивается, что «Звезда» признана потерпевшей стороной и «успешно возвращает незаконно выведенные средства через суды». В частности, сегодня суд удовлетворил один из исков против участников преступной группы по возвращению части похищенных средств, отмечает «Роснефть».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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