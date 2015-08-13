Во Владивостоке ученые обсудили пути реформирования глобального проекта «Шелковый путь». Видеорепортаж Сергея Станчика
Транссибирская магистраль и Северный Ледовитый океан. Что их связывает? Оказывается, в будущем два гиганта, транспортный и географический, могут стать особо значимой частью «Нового шелкового пути». Об этом говорили во Владивостоке на XX международном налоговом симпозиуме. Какие пути при разработке глобального экономического проекта предложили ученые?
«Новый шелковый путь» — концепция межконтинентальных транспортных коридоров. Сухопутные и морские пути перемещения товаров из Азии в Европу и обратно. Глобальный экономический проект хотят запустить на полную. Но маршруты еще в разработке. Поэтому России именно сейчас необходимо заявить о себе как о важной составляющей «Шелкового пути». Одна из задач — переориентировать часть азиатских грузов в порты Владивостока и Находки. А уже оттуда, по Транссибу, — в Европу. Второй маршрут — по волнам Северного Ледовитого океана. Для Китая именно эта морская тропа наиболее выгодна.
Виктория Карецкая-Гармаш, доцент кафедры финансового и налогового менеджмента Уральского федерального университета: «Если проследить перспективность Южного морского направления, через Суэцкий канал и мыс Доброй надежды и Северный морской путь, то мы видим явную эффективность Северного морского пути. Сокращается расстояние, время для перевозки данного груза. А значит, китайские партнеры удешевляют свои поставки продукции. А значит, она будет более дешевой для европейского потребителя».
Но ученые не только проекты рассматривают, но и решают конкретные задачи. Тем более, что обязывает и название международного форума — налоговый. Ведь для успешного функционирования «Шелкового пути» и России, и Китаю необходимо во многом пересмотреть свою налоговую политику.
Игорь Майбуров, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Школы экономики и менеджмента ДВФУ: «Это очень большие проблемы! Потому что мы представляем две разные страны с принципиально разным построением фискальных систем. Сделать их единообразными для того, чтобы быстрее было и таможенное оформление, и налоговые инструменты были понятны обеим сторонам».
Приморские ученые предлагают создать особые экономические зоны на маршрутах международных коридоров. Здесь будут действовать синхронизированные, универсальные для всех участников проекта налоговые и таможенные процедуры. Эту идею поддерживают и в Поднебесной.
Ма Цзюнь, главный научный сотрудник Национальной академии финансовых стратегий при Китайской академии общественных наук: «Сегодня данному вопросу в Китае уделяют очень много внимания. Наша центральная налоговая служба даже создала специальный департамент по сотрудничеству со странами участницами «Шелкового пути». Единообразие таможенных и налоговых процедур позволит снять многие торговые барьеры».
В международных отношениях, особенно экономических, фискальная система играет важнейшую роль. Поэтому Владивосток как «свободный порт» вполне может стать одной из ключевых точек «Нового шелкового пути».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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