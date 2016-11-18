В Уссурийске будут производить вяленую и сушеную рыбу

Резидент свободного порта Владивосток запустит в Приморье производства вяленой, сушено-соленой рыбы и морепродуктов. Работа будет идти на территории города Уссурийска.

Сейчас компания-резидент ищет партнеров по поставкам сырья. Поставщиков будут подбирать в ходе ведения деятельности, исходя из анализа рынка. Всю продукцию планируется направлять в торговые сети Дальнего Востока, а также в Новосибирск и Краснодар. В дальнейшем резидент рассматривает возможность экспорта.

На начальном этапе новый резидент СПВ планирует ежемесячно производить 8 800 кг рыбных снеков с дальнейшим увеличением до 15 400 кг.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]