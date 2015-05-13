Целый город высоких технологий теперь есть на острове Русском. На базе кампуса Федерального университета работает Всероссийский образовательный проект- деловая игра «Наноград». Почти 300 школьников со всей страны под руководством кураторов - успешных ученых и инженеров разрабатывают высокотехнологичные решения реальных проблем производственных предприятий.

Это целый город со своей мэрией и даже валютой - нанокотиками. Впрочем на самом деле здесь все серьезно. Больше недели команды школьников из 24 регионов страны разрабатывали кейсы или проще говоря идеи, которые охватывают всё - от генетики до строительства гидроэлектростанций. Это, что называется, мозги страны. И важно, что многие из них благодаря этому «Нанограду» стали приглядываться к Дальневосточному федеральному университету.

Наноград проходит уже восемь лет, каждый год в разных городах. На Дальний Восток и именно в Приморье фестиваль приехал впервые, но совсем не случайно.

Леонид Илюшин, директор фестивального центра «Наноград»: «При выборе региона для проведения «Нанограда» большое значение имеет инвестпотенциал региона, и, мы уверены, что он у Приморья есть».

Итогом активной десятидневной работы наноградцев стала защита своих проектов и презентация инновационных предложений. Три самых лучших выйдут в финал и возможно будут внедрены в самое настоящее производство.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]