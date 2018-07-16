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Во Владиостоке ребенок выпал из окна и разбился насмерть - СКР

Во Владиостоке ребенок выпал из окна и разбился насмерть - СКР

15 июля 2018 года из окна дома на улице Сельской в городе Владивостоке выпал малолетний ребёнок. От полученных при падении травм малолетний скончался, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @sledcomprim.

По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На месте происшествия проведён осмотр, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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