Во Владиостоке ребенок выпал из окна и разбился насмерть - СКР
15 июля 2018 года из окна дома на улице Сельской в городе Владивостоке выпал малолетний ребёнок. От полученных при падении травм малолетний скончался, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на @sledcomprim.
По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
На месте происшествия проведён осмотр, допрашиваются свидетели, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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