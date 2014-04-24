Строительством на о. Папенберга заинтересовалась полиция
Представители административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока и полиции провели 25 июля совместную проверку сообщения о начавшихся строительных работах на острове Папенберга в бухте Новик. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как сообщил руководитель АТУ Николай Сурнев, рейд был оперативно организован сразу после поступления соответствующей информации от жителей.
«Земля принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, поэтому все вопросы благоустройства или какого-либо строительства полностью согласовываются с собственником. Тем не менее, сегодня мы вместе с полицией выехали на место, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, кто и чем занимается на острове», - отметил он.
Как выяснилось в ходе проверки, инициатором стройки выступила общественная экологическая организация «Флора». По словам её руководителя Константина Макарова, на острове Папенберга решили создать экологическую тропу.
Представители общественной организации также заверили полицию и администрацию Владивостока, что по завершении всех работ на острове наведут порядок – вывезут остатки стройматериалов и уберут мусор. На момент проверки документов, подтверждающих право проведения строительных работ на этой территории, арендатор предоставить не смог, поэтому выяснением всех обстоятельств сейчас занимается полиция.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.04.2018 Во Владивостоке на набережной Цесаревича разогнали «прокатчиков» (фото)
-
21.10.2017 На о. Русский будет «Чистый берег»
-
07.03.2017 Во Владивостоке оштрафованы продавцы цветов
-
26.07.2016 Плата за проезд к прибрежным зонам на острове Русский взымается незаконно
-
30.05.2016 Юбилей Фрунзенского района отметили праздником во Владивостоке
-
24.04.2014 Во Владивостоке начал работу первый в России завод по изготовлению бетонных конструкций из строительных отходов
Добавить комментарий