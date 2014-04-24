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Строительством на о. Папенберга заинтересовалась полиция

Строительством на о. Папенберга заинтересовалась полиция

Фото: Администрация г. Владивостока

Представители административно-территориального управления Фрунзенского района города Владивостока и полиции провели 25 июля совместную проверку сообщения  о начавшихся строительных работах на острове Папенберга в бухте Новик. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как сообщил руководитель АТУ Николай Сурнев, рейд был оперативно организован сразу после поступления соответствующей информации от жителей.

«Земля принадлежит Министерству обороны Российской Федерации, поэтому все вопросы благоустройства или какого-либо строительства полностью согласовываются с собственником. Тем не менее, сегодня мы вместе с полицией выехали на место, чтобы разобраться в ситуации и выяснить, кто и чем занимается на острове», - отметил он.

Как выяснилось в ходе проверки, инициатором стройки выступила общественная экологическая организация «Флора». По словам её руководителя Константина Макарова, на острове Папенберга решили создать экологическую тропу.

Представители общественной организации также заверили полицию и администрацию Владивостока, что по завершении всех работ на острове наведут порядок – вывезут остатки стройматериалов и уберут мусор. На момент проверки документов, подтверждающих право проведения строительных работ на этой территории, арендатор предоставить не смог, поэтому выяснением всех обстоятельств сейчас занимается полиция.

Строительством на о. Папенберга заинтересовалась полиция
Строительством на о. Папенберга заинтересовалась полиция
Строительством на о. Папенберга заинтересовалась полиция

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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