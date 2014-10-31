МЧС Приморье объявило предупреждение об ухудшении погоды

Главное управление МЧС России по Приморскому краю предупреждает о возможном ухудшении погодных условий, сообщают "Вести:Приморье". 4-6 августа на территории Приморья могут пройти обильные ливни с грозами и шквалами.



В связи с возможным ухудшением погодных условий на территории Приморского края в период с 4 по 6 августа, сопровождающихся выпадением обильных осадков, Главное управление МЧС России по Приморскому краю прогнозирует: увеличение количества ДТП на трассах федерального и местного значения, временное ограничение проезда в связи с перемывами автодорог; нарушения в работе систем энергетики и ЖКХ; частичное подтопление низкопойменных участков.

В случае непогоды воздержитесь от пользования автотранспортом и выезда за пределы населённых пунктов, а также отложите туристические походы, выезды на рыбалку или охоту.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает жителям и гостям края о правилах безопасности при ухудшении погодных условий:

При сильном ветре, ливне и грозе необходимо воздержаться от поездок по городу и переждать непогоду дома, плотно закрыть окна и убрать с балконов и лоджий все предметы, которые могут выпасть наружу. Если скорость ветра достигнет критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон.

Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. Если покинуть здание невозможно, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна и сообщите о своем местонахождении по телефону 112.

Если непогода вас застала на улице, следует держаться подальше от рекламных щитов, дорожных знаков, вывесок и крупных деревьев. Не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях выше возможного уровня потопления.

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (к обочине) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспорт и переждите ливень на возвышенном участке местности или в ближайшем здании.

При получении информации о выпадении обильных осадков дачникам и садоводам необходимо провести ряд следующих превентивных мероприятий:

Используйте подсыпку. Это повысит общий уровень надела и сбережет урожай от воды на определенном уровне. Необходимо очистит площадь от мусора, затем снять верхний плодородный слой почвы, далее провести подсыпку и распределить землю.

Дренаж. Осушить подтапливаемый участок можно при помощи прокладки дренажной системы. Дренирование можно проводить на уже обжитой усадьбе. Существует два способа: при помощи труб или способом заполнения траншеи камнями. Второй способ подойдет для местности с несущественным затоплением. Траншеи должны быть глубиной не менее метра. Дно нужно утрамбовать песком, далее канава заполняется камнями, затем производится засыпка грунтом до общего уровня земли. Трубное дренирование – более дорогостоящий процесс. Для прокладки труб так же необходимы траншеи глубиной более метра. Дно засыпается песком, затем укладывается гигроскопическое волокно, которое будет препятствовать засорению. Далее производится укладка труб. Последний этап – засыпка траншеи.

Если вы всё же оказались на даче во время выпадения обильных осадков необходимо принять следующие меры: перед наступающей водой необходимо подняться на чердак или второй этаж. Важно отключить все электрические приборы, щиток, закрыть двери и окна.

Единый номер вызова экстренных служб: 112

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]