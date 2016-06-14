МЧС Приморья прогнозирует возникновение аварий в связи с ожидаемым ухудшением погоды

МЧС по Приморскому краю распространило экстренное предупреждение о возможном неблагоприятном погодном явлении.

По данным приморского УГМС: в связи со смещением активных фронтальных разделов над территорией Приморского края ночью в северо-западных районах (Дальнереченский, Лесозаводский городские округа, Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Пожарский муниципальные районы) пройдут наиболее интенсивные дожди с количеством от 15 до 40 мм за 12 час и менее. Также днём 4 мая на юге центральных районов ожидаются дожди с количеством от 15 до 40 мм за 12 часов и менее (Арсеньевский городской округ, Анучинский, Черниговский, Чугуевский, Яковлевский муниципальные районы) и в восточных районах края (Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Лазовский, Ольгинский, Тернейский муниципальные районы).

На остальной территории края пройдет умеренные осадки количеством до 12 мм.

В крае ожидается усиление северного ветра до 9-14 м/с, при грозе порывами до 24 м/с.

В указанный период Главное управление МЧС России по Приморскому краю прогнозирует:

- увеличение количества ДТП на трассах федерального и местного значения;

- нарушения в работе систем энергетики и ЖКХ;

- подтопление низменных участков местности;

- обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Дожди могут осложнить паводковую обстановку, вызвав дополнительный подъём в реках на 20 см - 60 см, с выходом воды из берегов и подтоплением прилегающих к рекам территорий, хозяйственных объектов в пониженных местах, участков дорог (Уссурийский городской округ, Партизанский, Чугуевский муниципальные районы). Опасных гидрологических явлений не прогнозируется.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует жителям и гостям Приморья скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населённых пунктов.

В случае происшествий обращаться по телефону 101 и 112.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]