Алексею Авершину вернули скандально знаменитый вертолет

Суд приговорил бывшего председателя приморского Союза горнопромышленников Алексея Авершина к трем годам лишения свободы условно. Дело было рассмотрено в особом порядке 1 августа во Фрунзенском суде Владивостока. Данную информацию подтвердили "Вести:Приморье" в прокуратуре Приморского края.

Авершин проходил по делу о пособничестве в хищениях денежных средств, выделенных из бюджета края для приобретения комплектов оборудования универсальных спортивных площадок. По данным следствия, Авершин содействовал совершению бывшим гендиректором ХК "Адмирал" Ильей Спокойновым (Митькиным) и супругой последнего Мариной Свиридовой хищений денежных средств в особо крупном размере. Работники правоохранительных органов задержали Авершина в конце декабря 2016 года. В апреле 2017 года Авершина выпустили из СИЗО под домашний арест.

В ходе следствия Авершин полностью признал свою вину, добровольно вернул в бюджет около 10 миллионов рублей. В связи с чем, его дело было рассмотрено в особом порядке. Фигурант дела получил 3 года условно с испытательным сроком в 4 года, ему также возвращены личные вертолет (см. фото), яхта и около 1 миллиона рублей на банковских счетах, на которые был наложен арест в ходе следствия. Напомним, что это тот самый летательный аппарат, который стал героем "вертолетной истории" в феврале 2016 года.

Приговор в законную силу не вступил.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]