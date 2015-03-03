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В Партизанске задержаны серийные воры

В Партизанске задержаны серийные воры

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило несколько заявлений местных жителей о хищении имущества из частных домовладений.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, все кражи были совершены ночью, либо во время отсутствия хозяев. Злоумышленники проникали в частные дома, разбив окна, либо похищали имущество со двора. Предметом посягательств были продукты питания, бытовая техника, бензо- электроинструменты, велосипеды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых в совершении  краж. Задержаны двое местных жителей в возрасте 27 и 30 лет.  Один из злоумышленников ранее  судим за аналогичные преступления.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий  установлена   причастность задержанных  к краже планшета из магазина, а также  хищению набора  инструментов  из гаража.

Ущерб, причиненный потерпевшим,  превысил 70 тысяч рублей.

Против подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время установлена причастность задержанных  к совершению восьми  преступлений на территории  Партизанка и одного в Находке. 

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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