В Партизанске задержаны серийные воры

В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило несколько заявлений местных жителей о хищении имущества из частных домовладений.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, все кражи были совершены ночью, либо во время отсутствия хозяев. Злоумышленники проникали в частные дома, разбив окна, либо похищали имущество со двора. Предметом посягательств были продукты питания, бытовая техника, бензо- электроинструменты, велосипеды.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых в совершении краж. Задержаны двое местных жителей в возрасте 27 и 30 лет. Один из злоумышленников ранее судим за аналогичные преступления.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлена причастность задержанных к краже планшета из магазина, а также хищению набора инструментов из гаража.

Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 70 тысяч рублей.

Против подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению восьми преступлений на территории Партизанка и одного в Находке.

Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]