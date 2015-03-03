В Партизанске задержаны серийные воры
В дежурную часть отдела МВД России по городу Партизанску поступило несколько заявлений местных жителей о хищении имущества из частных домовладений.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, все кражи были совершены ночью, либо во время отсутствия хозяев. Злоумышленники проникали в частные дома, разбив окна, либо похищали имущество со двора. Предметом посягательств были продукты питания, бытовая техника, бензо- электроинструменты, велосипеды.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемых в совершении краж. Задержаны двое местных жителей в возрасте 27 и 30 лет. Один из злоумышленников ранее судим за аналогичные преступления.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий установлена причастность задержанных к краже планшета из магазина, а также хищению набора инструментов из гаража.
Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 70 тысяч рублей.
Против подозреваемых были возбуждены уголовные дела по статье «Кража». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению восьми преступлений на территории Партизанка и одного в Находке.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на закрепление доказательной базы по уголовному делу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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