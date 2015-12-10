Житель Дальнегорска задержан за повторную пьяную езду
Находясь на маршруте патрулирования на улице Дорожной сотрудники дорожно-патрульной службы межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» обратили внимание на автомобиль Тойота Королла, выезжающий из переулка. Увидев сотрудников полиции, водитель стал двигаться задним ходом, пытаясь скрыться. Не убедившись в безопасности маневра, мужчина совершил столкновение с деревом. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения у 46-летнего водителя. Госавтоинспекторы отстранили его от управления транспортным средством.
В ходе проверки по базам данных ГИБДД установлено, что мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Дознавателем межмуниципального отдела МВД России «Дальнегорский» возбуждено уголовное дело по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
Фигуранту уголовного дела могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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