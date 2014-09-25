В Хорольском районе спасли дальневосточного лесного кота. Краснокнижное животное было на грани смерти. Сейчас котенок живет в зоопарке, его историю расскажем в следующем репортаже.

Двухнедельного дальневосточного лесного котенка нашли умирающим от голода у трассы в Хорольском районе. Он питался одной травой, а потому уже был крайне истощен. На удачу у дороги остановились люди, они-то и забрали малыша, точнее, малышку домой и дали ей кличку Забава. Кормили из бутылочки, а когда котенок подрос, заметили, что найденыш отличается от привычных домашних любимцев: у него короткий хвост, округлые уши и необычный окрас. Обратились в зоопарк. Там-то специалисты и подсказали «породу» зверя. А заодно и объяснили, что мать лесного малыша, скорее всего, погибла, добывая еду.

Виктор Агафонов, ветеринар: «Все сходится к одному: что человек застраивает городами, все уменьшается у них ареал обитания, они не могут находить себе добычу, пищу. Им приходится заходить куда-то в села, деревни, даже в города, бывает, вот, в пригород».

Виктор Агафонов — опытный ветеринар, специализируется на кошачьих. Теперь у него на воспитании двухмесячная Забава и ее ровесница Стефи — африканский леопард. Такие разные и в тоже время похожие кошки. Кушают каждые два часа, в их рационе молоко и сырое мясо.

Как любой дикий зверь, злится, что мы пришли и мешаем ей обедать.

Непокорная лесная красавица не любит сидеть на руках, но иногда сама идет к человеку с лаской или желанием поиграть. В такие моменты лесного зверя почти не отличить от домашнего.

Виктор Агафонов, ветеринар: «Характер у нее очень независимый, то в то же время она очень любит находиться рядом, для нее общество человека — это то, что, в принципе, нормально, привычно и ей нравится».

Дальневосточных лесных котов еще называют амурскими леопардовыми. Символично, ведь лучший друг Забавы — леопард. Они вместе играют и спят в «логове» за диваном. До полугода будут жить в доме с людьми. После их поселят в вольер, если дружба продлится, то и в один на двоих.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]