Медицина Хасанского района не справляется с нашествием туристов. Видеорепортаж Екатерины Шинкаренко
Хасанская районная больница бьет тревогу: поток туристов в прибрежный район Приморья сказывается на работе врачей. Количество обращений за неотложной помощью летом возрастает на 30 %. А ехать иногда приходится в труднодоступные места, при этом на дорогу уходит несколько часов. Ситуация повторяется из года в год. В чем причины?
Полуостров Краббе. Ежегодно сюда приезжают туристы со всего Дальнего Востока. В случае вызова скорой помощи на дорогу уходит 1,5 часа вместо положенных 20 минут. Летом население Хасанского района увеличивается в семь раз. Дикие бухты и популярные пляжи привлекают десятки тысяч человек. А вот в автопарке скорой помощи количество машин одинаковое и зимой, и летом.
Юлия Магилевская, старший врач скорой помощи КГБУ Хасанской ЦРБ: «Бывают травмы, их очень много, потому что люди недооценивают местонахождения, недооценивают всей ситуации, злоупотребляют алкоголем на отдыхе — естественно, увеличивается количество пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями — это инфаркты, инсульты, потому что жара. Неправильное нахождение во время жары на открытом солнце».
В «длинном» Хасанском районе четыре станции скорой помощи: в Барабаше, Славянке, Зарубино и Краскино. И каждую машину после выезда по бездорожью приходится чинить своими силами. В основном страдает ходовая часть автомобиля.
Константин Ситник, начальник гаража КГБУ Хасанской ЦРБ: «На Рязановку на Красный утёс отвратительная дорога, вся дорога в сторону Андреевки, Витязь. На Витязь вообще, на Андреевку еще как-то. А на Витязь вообще проехать практически… они едут, но очень долго. Там расстояние небольшое, а едут несколько часов. А все остальные вызова ждут».
Это время может оказаться решающим для местного населения. Правило 20 минут в таких условиях выполнить просто невозможно. В особенно сложных ситуациях поддержку оказывает санавиация. Уже два года в Хасанской больнице действует оборудованная вертолетная площадка.
Евгений Махиня, главный врач КГБУ Хасанская ЦРБ: «Мы должны учитывать, что наших сил в каких-то ситуациях может не хватить. Если это будет какое-то массовое ДТП, массовый несчастный случай на базах отдыха на побережье Хасанского района, то мы будем вынуждены прибегнуть к срочной медицинской эвакуации. И здесь санитарная авиация нам просто огромной помощью будет».
Проблема перегруженности скорых летом есть и в Находке, и во всех курортных городах России. Поэтому решать ее нужно на федеральном уровне, говорят медики. Начать с оснащения баз отдыха медицинским пунктом и специальным транспортом. Подобные обращения уже направлены, в том числе и в администрацию Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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