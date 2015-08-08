Новости Анонс

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:38
  0

Анонс на 9 августа

9 августа во Владивостоке в связи с ремонтом пути в течение движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Садгород» будет ограничено в период с 9.00 до 17.00. При необходимости пропуска автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.

9 августа во аэропорту Владивостока в 10.00 состоится встреча приморских тхэквондистов с Чемпиона мира.

9-12 августа г. Владивосток, спортплощадка мыса Кунгасный. Чемпионат г. Владивостока по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника. Начало в 09.00.

9 августа — Международный день коренных народов мира.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:






Школа телевидения

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Отдых у моря