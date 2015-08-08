Анонс на 9 августа
9 августа во Владивостоке в связи с ремонтом пути в течение движение автотранспорта через железнодорожный переезд в районе остановочного пункта «Садгород» будет ограничено в период с 9.00 до 17.00. При необходимости пропуска автотранспорта экстренных служб будет организован технологический проезд.
9 августа во аэропорту Владивостока в 10.00 состоится встреча приморских тхэквондистов с Чемпиона мира.
9-12 августа г. Владивосток, спортплощадка мыса Кунгасный. Чемпионат г. Владивостока по пляжному волейболу, посвященный Дню физкультурника. Начало в 09.00.
9 августа — Международный день коренных народов мира.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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