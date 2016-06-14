«Корабль-призрак» выбросило на берег во Владивостоке. Видеорепортаж Виктории Шандыбиной
Рыбацкую лодку из Северной Кореи вынесло к берегам Владивостока. Отдыхающие на пляже подняли шум, интернет кипит догадками, как шхуна оказалась у острова Русский. Тем более, что это не первый подобный случай за лето.
Это рыбацкое судно появилось у мыса Ахлестышева на острове Русский неделю назад. Его обнаружили серферы, чей лагерь находится поблизости. Молодые люди впервые столкнулись с такой находкой.
Илья Савченко, серфер: «Сначала увидели ее дрейфующей, в той стороне. Вот. А на следующей день, утром, ее уже прибило к берегу. Внутри были старые вещи, сети рыболовные, путанка, так называемая. Эмоции были, безусловно. Северокорейские лодки не часто к нам тут заходят в гости».
В момент обнаружения экипажа в лодке не было. Внутри — только брошенная одежда, спасательный жилет, затопленный двигатель. На борту судна есть опознавательный номер и надписи на корейском языке. По бокам с обеих сторон видны пробоины. Судя по всему, деревянная лодка давно дрейфует в море.
Виктория Шандыбина, корреспондент: «В Приморье есть целое кладбище северокорейских судов, находится оно в Хасанском районе. А вот для Владивостока такая шхуна редкость. Почему ее занесло так далеко и куда делся экипаж — неизвестно».
В Пограничном управлении нам сообщили, что знают про этот случай и подтвердили: людей на шхуне не было. Специалисты предполагают, что, скорее всего, лодку унесло во время шторма.
А между тем иностранная шхуна постепенно превращается в туристический объект. Рядом с ней отдыхающие фотографируются, самостоятельно изучают брошенные вещи, по лодке гуляют и дети.
Руслан Майдоченко, житель г. Владивостока: «Нет, не боюсь. Залазить не сложно, легко. Там я видел картошку, сундучок какой-то маленький с батарейками».
Анастасия Глухова, житель г. Владивостока: «Внутрь не залезала, я там посмотрела сверху. Там очень много лески, то есть оно, мне кажется рыбацкое какое-то было. Вот. Очень интересно».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
09.08.2018 Рыбацкую шхуну из КНДР прибило к берегам Владивостока (фото)
-
14.08.2016 На потерпевшей крушение в Японском море яхте найдены личные вещи пассажиров
-
03.07.2017 Труп белухи на берегу бухты Ахлестышева обнаружили отдыхающие
-
14.06.2016 Жители Владивостока обнаружили на Русском острове мертвого пятнистого оленя
-
31.08.2016 Морскую мину выбросило на берег рядом с базой отдыха на острове Рейнеке
-
14.08.2017 Северокорейский "летучий голландец" дрейфует у берегов Владивостока(фото)
Добавить комментарий