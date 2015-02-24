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Краевой суд подтвердил законность постановления Россельхознадзора о нарушениях ООО «Приморский бекон»

Краевой суд подтвердил законность постановления Россельхознадзора о нарушениях ООО «Приморский бекон»

Фото: goldenmost.ru

Приморский краевой суд оставил в силе решение судьи Спасского районного суда Приморского края по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 10.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении юридического лица ООО «Приморский бекон». Представитель юридического лица пытался оспорить решение судьи и настаивал на прекращении производства по делу, открытому на основании постановления исполняющего обязанности Заместителя Руководителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении ООО «Приморский бекон», которое было признано виновным в совершении административного правонарушения и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Как следует из материалов дела, в ходе проведения внеплановой выездной проверки в селе Прохоры Спасского района на свинокомплексе ООО «Приморский бекон» должностными лицами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области был установлен факт нарушения ветеринарно-санитарных правил. В частности, площадка для складирования твердой фракции навоза свинокомплекса не оборудована должным образом, отсутствовал проект очистных сооружений и согласование проекта с органами экологического контроля, ветеринарного и санитарно-эпидемиологического контроля. На момент проверки осуществлялось вынесение жидкой фракции навоза с лагуны №1 на ближайшие пахотные земли, информация о согласовании с органами государственной ветеринарной службы не была предоставлена. Зафиксированы другие нарушения.

Представитель юридического лица пытался обжаловать вынесенное постановление в судах двух инстанций, районном и краевом.

Изучив материалы дела, доводы жалобы и возражения представителя Управления Россельхознадзора по Приморскому краю судья Приморского краевого суда оставил решение судьи Спасского районного суда Приморского края без изменений, жалобу без удовлетворения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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