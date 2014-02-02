На побережья Приморья обрушатся волны опасной высоты

В связи с ожидаемым выходом тайфунов SOULIK и CIMARON в Японское море вечером 24 августа в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн – 4 метра. Вдоль побережья Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических отметок. Явление сохранится в течение суток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует владельцам баз для стоянок маломерных судов принять необходимые меры по своевременному укрытию и надёжному закреплению маломерных судов, плавучих объектов и причальных сооружений, обеспечить выпускной режим с баз, и не допустить выхода судов в плавание при ухудшении погодных условий. Дежурным на базах для стоянок маломерных судов необходимо информировать об опасном явлении владельцев маломерных судов.

Запланированное проведение спортивных, туристических и других массовых мероприятий на водных объектах следует отменить или перенести на другие даты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]