Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:28
1 1

На побережья Приморья обрушатся волны опасной высоты

На побережья Приморья обрушатся волны опасной высоты

Фото: Кубань 24

В связи с ожидаемым выходом тайфунов SOULIK и CIMARON в Японское море вечером 24 августа в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн – 4 метра. Вдоль побережья Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических отметок. Явление сохранится в течение суток. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует владельцам баз для стоянок маломерных судов принять необходимые меры по своевременному укрытию и надёжному закреплению маломерных судов, плавучих объектов и причальных сооружений, обеспечить выпускной режим с баз, и не допустить выхода судов в плавание при ухудшении погодных условий. Дежурным на базах для стоянок маломерных судов необходимо информировать об опасном явлении владельцев маломерных судов.

Запланированное проведение спортивных, туристических и других массовых мероприятий на водных объектах следует отменить или перенести на другие даты.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Комментариев: 1

  • H8ffLxqm / Сегодня, 18:27
    № 1  
     

    Ну волны - понятно... А откуда возьмется резкий подъем уровня моря?

    [ Цитировать ]







    • Школа телевидения

    В объективе: дети

    Школьное радио







    Детские Вести

    Отдых у моря